Otwarcie Biblioteki Lawendowej już w piątek

30 stycznia 2020, godz. 13:00 (7 opinii) autor: Julia Rzepecka

Biblioteka Lawendowa będzie czynna od poniedziałku do soboty. fot. materiały prasowe

7 tys. tytułów i prawie 700 audiobooków będzie do dyspozycji mieszkańców osiedla Lawendowe Wzgórze. Już w piątek, 31 stycznia, o godz. 15 otwarcie nowej filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Biblioteki Lawendowej.

poprzednie następne W księgozbiorze nowej biblioteki znajdą się tytuły dla dorosłych, młodzieży i dzieci. fot. materiały prasowe

Godziny otwarcia Biblioteki Lawendowej:



Poniedziałek: 9-19

Wtorek: 9-19

Środa: 9-15

Czwartek: 9-19

Piątek: 9-19

Sobota: 9-15

Niedziela: nieczynne

Biblioteka zlokalizowana jest przy ul. Lawendowe Wzgórze 5 w budynku niedawno otwartej. Dysponuje. Pierwsza z nich będzie pełnić rolę czytelni, gdzie będzie można, ponieważ filia ma dysponować ekspresem do kawy.Druga z sal, przeznaczona w szczególności dla młodzieży, posiadać będzie m.in.W momencie otwarcia księgozbiór ma obejmować blisko 7 tys. tytułów oraz prawie 700 audiobooków. W Bibliotece Lawendowej zapowiadana jest również. Młodzież będzie mogła też w bibliotece zaangażować się w, ze względu na przygotowany odpowiedni sprzęt.Na pierwszy dzień regularnego funkcjonowania biblioteki (1 lutego) zostały zaplanowane warsztaty i niespodzianki dla czytelników.- warsztaty kreatywności i wyobraźni. Uczestnicy stworzą swoją własną, wyjątkową opowieść. Ćwiczenia będą bazowały na metodach teatru improwizacji. Prowadzenie - Małgorzata Tremiszewska z grupy ImproBaja. Zajęcia dla dzieci i rodziców.- musujących kuli do kąpieli, które dzięki olejkom eterycznym pomogą się zrelaksować, a oleje roślinne odżywią skórę. Uczestnicy będą samodzielnie dekorować swoje kosmetyki. Warsztat zostanie poprzedzony częścią teoretyczną dotyczącą tego, jak czytać etykiety kosmetyków. Zajęcia dla dorosłych.- warsztaty z robotyki. Zajęcia LEGO pomogą edukować w zakresie nauk ścisłych, takich jak: matematyka, fizyka czy programowanie. W trakcie zajęć uczestnicy będą rozwijać wyobraźnię przestrzenną, kreatywność, zdolności manualne oraz umiejętności pracy w grupie. Warsztat dla młodzieży w wieku od 11 do 15 lat. Czas trwania 90 minut.Na wszystkie zajęciae-mailowo na adres:lub telefonicznie: