Odwołane spektakle. Jak otrzymać zwrot pieniędzy za bilety

11 marca 2020, godz. 17:30 (7 opinii) autor: Łukasz Rudziński

Podstawowa zasada zwrotu pieniędzy za bilety na odwołane spektakle jest taka, że otrzymamy ją w miejscu, w którym zostały zakupione. W przypadku biletów zakupionych w kasie Teatru Miniatura warto się pośpieszyć - zwroty można otrzymać najpóźniej w dniu poprzedzającym odwołane przedstawienie. fot. Teatru Miniatura

Prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz marszałek województwa pomorskiego odwołali wydarzenia artystyczne i zawiesili działalność podlegających im placówek kultury. W tej sytuacji widzowie, którzy nabyli bilety, powinni zwrócić się do teatrów po zwrot kosztów biletów. Podpowiadamy jak to zrobić.

Większość trójmiejskich teatrów nie będzie grać na pewno do końca marca (jak Teatr Gdynia Główna, na zdjęciu). Czas ten może się jednak wydłużyć, w zależności od sytuacji na Pomorzu i w kraju. fot. Teatr Gdynia Główna

Zgodnie z zaleceniem marszałka województwa pomorskiego Teatr Muzyczny w Gdyni zawiesił działalność od 11 marca do 31 marca 2020 r."Środki za bilety kupione przez Internet oraz opłacone przelewem zostaną zwrócone na konta bankowe. Nie ma potrzeby przedstawiania ich w kasie. Po zwroty za pozostałe bilety należy zgłosić się do kas teatru lub innego miejsca zakupu. Zwroty przewidujemy do 30 dni" - czytamy w komunikacie Teatru Muzycznego w Gdyni.Teatr całkowicie zawiesza działalność do 25 marca, a grać nie będzie co najmniej do 20 kwietnia. Oznacza to, że- w celu rozliczenia należy przesłać skan, zdjęcie albo numer biletu lub paragonu."Od dnia dzisiejszego (11 marca) do 25 marca 2020 roku zostaje również zamknięta kasa teatru, natomiast system sprzedaży biletów online oraz system zwrotów działa bez zmian."Nie będzie możliwości dokonania zwrotu zakupionych biletów w kasie teatru ze względu na zamknięcie budynku teatru do dnia 25 marca. Widzowie, którzy zakupili bilety w kasie biletowej teatru, proszeni są przesłanie skanu, zdjęcia lub numeru biletu bądź paragonu na adres bow@teatrszekspirowski.pl lub kontakt telefoniczny z kasą teatru.W przypadku wszystkich pozostałych wydarzeń osoby, które zakupiły bilety za pośrednictwem strony www.bilety.teatrszekspirowski.pl, otrzymają zwrot środków na konto, z którego dokonano zakupu.W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny pod numerem 535 111 804 (w godz. 10-14) lub 58 351 01 01 (w godz. 14-19)" - czytamy w komunikacie Teatru Szekspirowskiego.Bez problemu otrzymamy zwrot biletów w Teatrze Wybrzeże, który odwołał wszystkie planowane do końca marca pozycje repertuarowe."Widzowie mogą uzyskać zwrot pieniędzy za niewykorzystane bilety w kasach teatru. W przypadku biletów zakupionych w trybie online zwrot nastąpi automatycznie" - informuje komunikat Teatru Wybrzeże w tej sprawie.W przypadku zwrotu biletów w Teatrze Miejskim w Gdyni najlepiej skontaktować się z teatrem telefonicznie lub mailowo. Odwołano wszystkie wydarzenia do końca marca."Wszystkie osoby, które zakupiły bilety na odwołane spektakle proszone są o kontakt z kasą biletową telefonicznie: 660 59 46, poprzez e-mail: kasa@teatrgombrowicza.art.pl lub osobiście" - informuje Teatr Miejski.Teatr Miniatura zastrzega, że, a biletów grupowych na tydzień przed terminem spektaklu. Jakichkolwiek wydarzeń w tym teatrze nie będzie na pewno do 29 marca."W przypadku biletów zakupionych w kasie: zwrot możliwy jest tylko w kasie biletowej (al. Grunwaldzka 16) za okazaniem paragonu i biletu - kasa jest czynna w godz. 9-15 od wtorku do czwartku, a w piątek w godz. 9-19, w soboty i niedziele nieczynne. W przypadku biletów zakupionych przez platformę InterTicket: zwrotów dokonuje firma InterTicket.Zwrot biletów indywidualnych jest możliwy najpóźniej na dzień przed spektaklem, a zwrot biletów grupowych (10 i więcej ) kupionych na jeden spektakl możliwy jest najpóźniej na siedem dni roboczych przed spektaklem" - informuje Teatr Miniatura.Opera Bałtycka odwołała wszystkie wydarzenia do 25 marca. Pieniądze za bilety zwracane są w miejscu ich zakupu."Widzowie mogą uzyskać zwrot pieniędzy za niewykorzystane bilety w kasie opery. W przypadku biletów zakupionych w trybie online zwrot nastąpi automatycznie na konto nabywcy" - informuje Opera Bałtycka.Zasada - zwrot w miejscu zakupu biletu - obowiązuje także w Konsulacie Kultury, w którym urzęduje Gdyńskie Centrum Kultury. Przypomnijmy, że GCK odwołało wszystkie wydarzenia do końca marca."Zwrot biletów odbywa się w miejscu ich zakupienia, tj.- w kasie Konsulatu Kultury,- w CultureBoxie,- w systemie sprzedaży internetowej, w którym dokonano zakupu.Zwrot biletów możliwy jest do 31 marca włącznie" - dowiadujemy się z informacji przekazanej przez GCK.Teatr Gdynia Główna odwołuje wszystkie wydarzenia do końca marca."Widzowie, którzy kupili bilety internetowe na spektakle za pomocą systemu interticket.pl, wkrótce otrzymają informację o sposobach zwrotu pieniędzy lub przeniesieniu biletów na kolejne pokazy.Zaplanowany na jutro, czyli 12 marca, spektakl "Emigrantka" (godz. 18:30 i 20:30) został przeniesiony na 27 kwietnia. Zakupione już bilety zachowują swoją ważność" - informuje Teatr Gdynia Główna.Sopocki Teatr na Plaży pracuje nad rozwiązaniem sytuacji. Nieoficjalnie wiadomo, że większość spektakli zostanie przełożona na inny termin. W przypadku tych, na które nie będzie to możliwie, będą zwroty pieniędzy za bilety. Oficjalne informacje na ten temat poznamy prawdopodobnie 12 marca.Teatr BOTO odwołał na razie wszystkie wydarzenia do końca tygodnia (do 15 marca) oraz koncert planowany na 20 marca."Zwrot środków za bilety dostaną Państwo automatycznie na konto. Sytuacja jest rozwojowa, będziemy na bieżąco Państwa informować co z dalszymi wydarzeniami" - brzmi komunikat Teatru BOTO w kwestii zwrotów biletów.