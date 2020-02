Nowe twarze w trójmiejskich teatrach

19 lutego 2020, godz. 07:00 (2 opinie) autor: Łukasz Rudziński

Nowi aktorzy Teatru Wybrzeże: Robert Ciszewski (u góry, po lewej stronie), Adam Turczyk (u góry, po prawej), Janek Napieralski (na dole, po lewej) i Paweł Pogorzałek (na dole, po prawej). mat. prasowe

Niektórzy z nich debiut na deskach swoich trójmiejskich teatrów mają już za sobą - innych oglądamy po raz pierwszy w nowych produkcjach. Przedstawiamy nowe nabytki trójmiejskich teatrów: aktorów Teatru Wybrzeże, Teatru Miejskiego w Gdyni, Teatru Muzycznego w Gdyni oraz tancerki Baletu Opery Bałtyckiej.

Spektakle teatralne w najbliższym czasie

- Wszyscy nasi nowi aktorzy kończą lub skończyli renomowane uczelnie aktorskie i teraz mają czas, aby się wykazać. Zatrudniliśmy aż czterech aktorów, bo teatr działa bardzo intensywnie na czterech scenach i dzięki temu mamy większe możliwości rotacji i możemy mieć rozdzielne obsady. Poza tym część naszych aktorów rozwija kariery w filmach i serialach - rozumiemy, że takie doświadczenia są dla nich szansą, dlatego godzimy się na to, ale musimy mieć aktorów, którzy mogą wejść w zastępstwo. Dla samej higieny artystycznej nie chcemy za mocno obciążać naszych aktorów. Są w zespole tacy, którzy grają 150 razy w ciągu roku. Świeża krew wpływa mobilizująco na cały zespół. Myślimy też o jednej, może dwóch dziewczynach i liczymy na to, że ktoś dołączy do nas w przyszłym sezonie - wyjaśnia Adam Orzechowski, dyrektor Teatru Wybrzeże.

Nowe twarze w zespole Teatru Miejskiego w Gdyni: Krzysztof Berendt, Weronika Nawieśniak (w środku) i Martyna Matoliniec (po prawej). mat. prasowe

- Uważam, że nie ma nic gorszego dla teatru od zbyt licznego zespołu, bo aktorzy, żeby się rozwijać, muszą mieć przynajmniej dwie duże role rocznie. Jednak czas płynie - od momentu, gdy dołączyła do nas Agnieszka Bała, minęło kilka lat, dlatego uznaliśmy, że konieczne jest włączenie do zespołu kilkorga aktorów w wieku 24-25 lat. Weronika Nawieśniak i Krzysztof Berendt zrobili na mnie bardzo dobre wrażenie podczas swoich spektakli dyplomowych. Martynę Matoliniec, oprócz powierzenia jej roli w "Czarnych wdowach", sprawdziliśmy w zastępstwach w rolach Balladyny w "Balladynie", Małgorzaty w "Mistrzu i Małgorzacie" oraz w "Bankiecie". Świetnie sobie z nimi poradziła, więc od nowego sezonu będzie już naszą etatową aktorką. Rozglądam się jeszcze za jednym młodym aktorem - mówi Krzysztof Babicki, dyrektor artystyczny Teatru Miejskiego w Gdyni.

Aktorzy, którzy dostali etat w Teatrze Muzycznym - Patryk Maślach i Beata Kępa. mat. prasowe

- Dla teatralnego krwioobiegu niezbędna jest świeża krew. Mamy ten luksus, że dzięki Studium im. Baduszkowej nowy narybek mamy stale na oku. W tym sezonie dołączyli do nas Beata Kępa i Patryk Maślach, przede wszystkim dlatego, że są zdolni. Beata Kępa grała w Muzycznym już wcześniej, więc zdążyliśmy poznać jej możliwości. Patryk Maślach bardzo dobrze tańczy, a z tańczącymi aktorami mamy trochę problem. Tańczący i śpiewający aktor jest bardzo cennym nabytkiem. Muszę jednak dodać, że z wieloma absolwentami Studium (i nie tylko) współpracujemy przy różnych produkcjach bez względu na to, czy mają u nas etat czy nie. Do spektakli organizujemy castingi, bo uważamy, że to najuczciwsza forma weryfikacji. Z przyjemnością odnotowujemy, że nasi aktorzy często je wygrywają. Wychowankowie SWA trafiają do wielu różnych teatrów, między innymi Teatru Muzycznego w Poznaniu, więc są dobrze przygotowani do zawodu - wyjaśnia Igor Michalski, dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni.

Nowe tancerki Opery Bałtyckiej: Wiktoria Byczkowska (u góry, po lewej), Rei Yamamoto (na dole, po lewej) i Mayu Takata (na dole, po prawej) w towarzystwie Jaimee-Lee Camkin (u góry, po prawej), która w zespole jest od 2018 roku. mat. prasowe

- Mayu Takata fantastycznie sprawdziła się w roli Klary z "Dziadka do orzechów". Błyskawicznie opanowała także partie ze "Śpiącej królewny" czy "Ognistego ptaka", a w "Wieczorze Latynoamerykańskim" wykonywała solówkę do "Czterech pór roku w Buenos Aires", przekonując, że może poprowadzić cały balet. Rei miała niedawno problem ze stopą, który uniemożliwił jej pokazanie pełni umiejętności. Teraz już wszystko jest w porządku, więc będziemy stawiać przed nią coraz ambitniejsze zadania. Wiktoria to młoda, wysoka dziewczyna, która dopiero wdraża się w nasz repertuar, ma bardzo ładną linię. Po odejściu Yuto Mutai szukamy tancerza. Mamy obecnie 27 etatów i jeden wakat - komentuje Izabela Sokołowska-Boulton, baletmistrzyni Opery Bałtyckiej i zastępca kierownika baletu, Wojciecha Warszawskiego.

Dyrektor Adam Orzechowski dba o stały napływ świeżej krwi do zespołu Teatru Wybrzeże. Od tego sezonu do zespołu aktorskiego dołączył Robert Ciszewski , Janek Napieralski, Paweł Pogorzałek oraz Adam Turczyk. Robert Ciszewski i Paweł Pogorzałek to studenci V roku Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.ma już za sobą debiut na scenie Teatru Wybrzeże w spektaklu "Kordian" w reżyserii Adama Orzechowskiego (premiera 10 stycznia), z koleizobaczymy po raz pierwszy w spektaklu "Śmierć Iwana Iljicza" (premiera 22 lutego), w którym zagra Gierasima.Z koleiw 2018 roku ukończył Wydział Aktorski Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie - filii we Wrocławiu. Turczyk gra w spektaklach "Karmaniola, czyli od Sasa do Lasa" (premiera 12 października 2019) jako Gillotin i Syn Macieja III oraz "Inteligentach" (premiera 16 lutego), w których wciela się w Łukasza.to student IV roku Wydziału Aktorskiego PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi i absolwent Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni. Występował w Teatrze Muzycznym w Gdyni w musicalach "Lalka", "Chłopi", "Zły" oraz spektaklu "Kumernis, czyli o tym, jak świętej panience broda rosła". W Teatrze Wybrzeże wszedł w zastępstwa w "Fedrze" (rola Panope za Piotra Biedronia) i w "Karmanioli, czyli od Sasa do Lasa" (rola syna Macieja I za Piotra Witkowskiego).Po kilku latach przerwy nowe twarze można podziwiać również w Teatrze Miejskim. Do zespołu dołączyło troje nowych aktorów.(absolwentka Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni) wystąpiła już podczas premiery na Scenie Letniej - "Osiecka. Archipelagi" w reżyserii Jacka Bały. Później zagrała Zosię, anioła i pannę w "Dziadach" u Krzysztofa Babickiego. W najbliższej premierze Miejskiego - "Trzech Muszkieterach" w reż. Rafała Szumskiego - zagra przewodniczkę po Paryżu. Jednak już w kwietniu będzie można zobaczyć ją w tytułowej roli Nastasji w spektaklu "Nastasja wychodzi za mąż" według prozy Fiodora Dostojewskiego w reżyserii Krzysztofa Babickiego.Z kolei(ukończył Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka w Olsztynie) po raz pierwszy miał okazję dać próbkę swojego talentu właśnie w "Dziadach". Podobnie jak Nawieśniak wystąpi w "Trzech Muszkieterach" (jako Mim) oraz w dużo bardziej eksponowanej roli w "Nastasja wychodzi za mąż", gdzie wcieli się w zakochanego w Nastasji Myszkina. Trzecią, grającą w tym roku gościnnie, aktorką jest(ukończyła Wydział Lalkarski Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie - filię we Wrocławiu), dla której szykowany jest etat od przyszłego sezonu (obecnie gra gościnnie). Matoliniec ma za sobą udany debiut w "Czarnych wdowach" w reż. Józefa Opalskiego i kilka trudnych zastępstw. W kwietniu zobaczymy ją w roli Agłaji w "Nastasja wychodzi za mąż".Teatr Muzyczny od lat posiłkuje się wychowankami, czyli absolwentami Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. W tym sezonie zespół zasilili Beata Kępa i Patryk Maślach. Oboje w 2019 roku ukończyli SWA w Gdyni.ukończyła również filologię romańską na Uniwersytecie Gdańskim . W Teatrze Muzycznym grała w spektaklu "Cud albo Krakowiaki i Górale", gra w "Skrzypku na dachu", "Chłopach", a w "Gorączce sobotniej nocy" wciela się w jedną z głównych bohaterek Stephanie, w "Hairspray" (premiera 7 września 2019) gra Amber von Tussle, natomiast w "Księdze Dżungli" (premiera 14 marca) zagra panterę Bagheerę.Natomiastoprócz SWA w Gdyni skończył zarządzanie instytucjami artystycznymi na Uniwersytecie Gdańskim oraz Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Stalowej Woli w klasie fortepianu. W Teatrze Muzycznym występował w takich spektaklach, jak: "Notre Dame De Paris", "Cud albo Krakowiaki i Górale", "Okno na parlament", "Wiedźmin", "Grease", "Shrek" czy Koncerty Sylwestrowe. Gra w musicalu "Lalka".Od tego sezonu w zespole Baletu Opery Bałtyckiej możemy podziwiać trzy nowe tancerki. To Japonka, absolwentka Mikami Yuko Ballet Studio oraz Chouette KOBE Ballet Studio, która w ciągu zaledwie pół roku awansowała na najwyższe możliwe stanowisko - solistki baletu. Będzie można ją zobaczyć w najnowszej premierze baletowej Opery - "Śnie nocy letniej" w choreografii Graya Veredona (premiera 28 lutego), w którym zatańczy Tytanię - królową wróżek.Zespół wzmocniła również pochodząca z Japonii, która tańczyła wcześniej w Toshiyuki Tanaka Ballet Company. Trzecim nabytkiem jest pochodząca z Gdańska. Byczkowska ukończyła sześć klas Szkoły Baletowej w Gdańsku, potem wyjechała do Anglii, skąd trafiła do Niemiec. Tam dostała się do John Cranko Schule w Stuttgarcie. Tańczyła również w zespole Das Stuttgarter Ballett. Yamamoto i Byczkowska również zatańczą w "Śnie nocy letniej".Nowe nabytki oznaczają też odejścia. Tylko do końca stycznia w zespole był utalentowany, który przeniósł się do Chorwacji. Od tego sezonu nie oglądamy już na deskach Opery Bałtyckiej, który miał w Gdańsku czasowy kontrakt na kilka miesięcy, oraz