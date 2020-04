Nowe spektakle online na najbliższe dni

15 kwietnia 2020, godz. 16:00 (2 opinie) autor: Łukasz Rudziński

W sieci dostępnych jest kilka przedstawień Teatru Dada von Bzdülöw, m.in. "Czerwona trawa" w reżyserii Katarzyny Chmielewskiej i Leszka Bzdyla (na zdjęciu). fot. Teatr Wybrzeże

Liczba spektakli udostępnianych przez internet przez teatry nie maleje. Nieco mniej nagrań spektakli oferują wprawdzie teatry z Trójmiasta, ale nie brakuje interesujących propozycji, które warto zobaczyć. Przyglądamy się najciekawszym, naszym zdaniem, propozycjom.

Imprezy online w najbliższym czasie

Spektakle taneczne z Trójmiasta

Wśród spektakli tanecznych z Trójmiasta warto obejrzeć "Przenikanie" Anny Haracz i Iwony Olszowskiej (na zdjęciu). fot. Maciej Czarniak / trojmiasto.pl

Nowości z Polski

Premiery i nowości najbliższego tygodnia

Spektakl "Lalka. Najlepsze przed nami" w reżyserii Wojciecha Farugi to kolejna propozycja online Teatru Powszechnego w Warszawie. fot. Magda Hueckel / Teatr Powszechny

Nowy Teatr w Warszawie proponuje tym razem obejrzenie spektaklu dla dzieci w wykonaniu integracyjnego Teatru 21 pt. "Indianie". Spektakl oglądać można od niedzielnego południa przez 36 godzin. fot. Grzegorz Press

W sieci pojawiło się kilka nagrań spektakli tanecznych. Można nadrobić zaległości i obejrzeć spektakle Teatru Dada von Bzdülöw , prowadzonego przez Leszka Bzdyla i Katarzynę Chmielewską. Do sieci poza, o którym pisałem wcześniej, mamy okazję zobaczyć inne przedstawienia Teatru Dada. Zobaczyć można m.in. wyprodukowaną przez Teatr Wybrzeże w 2009 rokuinspirowaną prozą Borisa Viana. Spektakl ten to "świat pogmatwanych damsko-męskich relacji, zmysłowych kolorów i smaków, przesycony surrealistycznym nastrojem - głęboko refleksyjny, choć ani na moment niewpadający w patos" - jak opisują swoje dzieło twórcy.Do sieci kilka dni temu trafił archiwalny spektakl Teatru Dada z 1996 roku -w reżyserii Leszka Bzdyla z choreografią obojga twórców tego teatru. Przypomnijmy, że obejrzeć można także inne produkcje Dady. To spektakl z 2011 roku -oraz premiera z 2013 rokuw reżyserii i choreografii Roberto Olivana - oba wyprodukowane w koprodukcji z Teatrem Wybrzeże. Ponadto dostępna jest rejestracja spektaklu z 2006 roku, zrealizowanego w Klubie Żak.Na tym jednak nie koniec. Można obejrzeć też spektakl tanecznytwórczyni Teatru Kino Variatino Anny Haracz oraz Iwony Olszowskiej. Kolejne nagranie archiwalne udostępnił też Teatr Gdynia Główna . Tym razem zobaczyć można adaptacjęJuliana Tuwima w wykonaniu Teatru Studenckiego TGG.kontynuuje prezentacje tytułów, które w ostatnich latach spadły już z afisza, choć należały do najważniejszych tytułów sezonu. Takim jest równieżw reżyserii Mai Kleczewskiej. Zobaczyć można również spektaklna motywach tekstu Arne Lygre pt. "Zanikam".proponuje autorski spektakl swojego tancerza Macieja Cierzniaka, zrealizowany w ramach Sceny Inicjatyw Artystycznych teatru.Tydzień temu informowaliśmy o możliwości zobaczenia spektaklu. Teatr ten udostępnia również w sieci inne swoje produkcje: zrealizowanego przez Elżbietę i Grzegorza Pańtakóworazw choreografii Roberta Bondary.Już w środę, 15 kwietnia, o godz. 19 zobaczyć można kolejny spektaklw reżyserii Pawła Passiniego inspirowany powieścią powieści Isaaca Bashevisa Singera "Sztukmistrz z Lublina". Natomiast od czwartku 16 kwietnia do poniedziałku 19 kwietnia włącznieudostępnią rejestrację przedstawieniana podstawie "Lalki" Bolesława Prusa w reżyserii Wojciecha Farugi.Zupełnie nową formułę repertuaru online proponuje Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Online dostępne są dwa tytuły w wybrane dni miesiąca. W tym miesiącu jest to "Baśń o pięknej Parysadzie i o ptaku Bulbulezarze" Bolesława Leśmiana w reżyserii Jarosława Kiliana dla dzieci oraz "Rzeczy, których nie wyrzuciłem" Marcina Wichy w reżyserii Łukasza Barczyka dla dorosłych. Dostęp do obu tytułów wydawany jest za darmo, ale "na żądanie" - należy wpisać w formularzu na stronie teatru imię i nazwisko oraz podać e-maila, na którego zostanie przesłany link ze spektaklem, dostępnym przez sześć godzin od podanego w repertuarze teatru terminu spektaklu. W najbliższym tygodniu bajka udostępniona będzie chętnym 18 i 19 kwietnia od godz. 12 oraz 21 kwietnia od godz. 17. Spektakl "Rzeczy, których nie wyrzuciłem" będzie można zobaczyć w środę, 15 kwietnia, oraz w sobotę i niedzielę, 18 i 19 kwietnia, od godz. 19:25.Do soboty, 18 kwietnia włącznie, dostępny jest przez internet spektaklna motywach baśni Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Zbigniewa Głowackiego. Dla dzieci nową propozycję ma również. W piątek o godz. 9:30 udostępniony zostanie kolejny tytuł z Teatroteki Andersena, czyli spektakli. Tym razem dzieci od lat pięciu obejrzeć mogąw reżyserii Katarzyny Aleksander-Kmieć. Nagranie dostępne będzie do niedzieli, 19 kwietnia, do godz. 22.Również w piątek, 17 kwietnia, o godz. 18:05 zobaczyć będzie można premierę online spektaklukutnowskiegow inscenizacji Jadwigi Rzetelskiej. Z kolei w niedzielę, 19 kwietnia, o godz. 12 nietypowy projekt teatralny Justyny Sobczak i jej integracyjnegopt.wyemituje dla dzieci od lat siedmiu. Spektakl dostępny 36 godzin od daty premiery.Wydarzeniem weekendu będzie kolejna premiera online. W sobotę, 18 kwietnia, o godz. 19 zaprezentowane zostanie nagranie spektakluw reżyserii Katarzyny Kalwat, który nagrodzono jako najlepszy spektakl 22. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej w 2016 roku. O tej samej porze Teatr Dramatyczny w Warszawie udostępni nagranie przedstawieniawedług Sofoklesa w reżyserii Jakuba Krofty. Natomiast w sobotę o godz. 20:30proponuje rejestrację spektakluAntoniego Czechowa w reżyserii Agnieszki Glińskiej.Nowy tytuł online w sobotę, 18 kwietnia, o godz. 20 zaproponuje też. Tym razem będzie okazja, by zobaczyć techniczne nagranie spektakluŁukasza Orbitowskiego w reżyserii Aniki Idczak. Spektakl dostępny będzie przez 24 godziny od daty premiery.W niedzielę wieczórproponujeDeiLoher, wyreżyserowaną przez Pawła Miśkiewicza w 2004 roku. Ciekawie zapowiada się również wtorkowy wieczór, 21 kwietnia.o godz. 19:30 proponuje obejrzenie rejestracji jednej z ważniejszych produkcji 2017 roku -w reżyserii Natalii Korczakowskiej, ao godz. 20 wyemitujew reżyserii Bartosza Szydłowskiego.