Niezwykłe przygody w kosmosie. O spektaklu "Kosmici" Teatru Miniatura

2 marca 2020, godz. 11:00 (3 opinie) autor: Łukasz Rudziński

"Kosmici" w dowcipny sposób portretują zachowania międzyludzkie, widziane oczami przybyszów z innej planety. Na zdjęciu: Piotr Srebrowski, Zofia Bartoś (w środku) i Hanna Miśkiewicz. fot. Lucyna Pęsik / trojmiasto.pl

W kosmiczną podróż w odległe zakątki galaktyki zabrali młodych widzów twórcy i realizatorzy spektaklu "Kosmici" Miejskiego Teatru Miniatura. W dowcipnym przedstawieniu, wyreżyserowanym przez Jakuba Kroftę, z przymrużeniem oka potraktowano Ziemian, kosmitów, kontakty międzyludzkie czy kryzys klimatyczny. Zachwyca niezwykle efektowna scenografia i bajeczne kostiumy bohaterów, którzy czasem wypowiadają jednak mało zrozumiałe dla młodszych dzieci kwestie.

Najbardziej zapracowany na promie kosmicznym Emet jest Android Boui, bardzo dobrze zagrany przez Wojciecha Stachurę (w środku). fot. Edyta Steć / trojmiasto.pl

Dzięki świetnie zaprojektowanej scenografii Matyldy Kotlińskiej przez szyby statku kosmicznego oglądamy przestrzeń kosmiczną i obiekty znajdujące się w kosmosie. fot. Lucyna Pęsik / trojmiasto.pl

Ten lot miał być taki jak wszystkie. Jednak niespodziewane okoliczności wywróciły wszystko do góry nogami. Na zdjęciu załoga promu kosmicznego Emet, od lewej: Babcia, Android Boui, Heiki i Pia. fot. Lucyna Pęsik / trojmiasto.pl

Wszystko skomplikowało się po przybyciu do statku uchodźców z planety Gornon. fot. Lucyna Pęsik / trojmiasto.pl

Inspiracje autorki sztuki -- widać jak na dłoni. Podróże pomiędzy światami i zróżnicowane, kosmiczne towarzystwo swoje korzenie ma wyraźnie w twórczości Stanisława Lema. Z kolei zaproponowana forma - podróż na statku kosmicznym odwiedzającym odległe galaktyki, w tym nietypową planetę Gornon oraz przygody mające na celu uratowanie ginących ras i gatunków, bardziej przypominają fantastycznonaukowy serial "Star Trek" i pokład statku USS Enterprice, którym bohaterowie serialu przemierzali wszechświat.Punktów wspólnych z popularnym serialem jest więcej , bo wyjątkowo inteligentna, pozbawiona emocji córka kapitanki statku przypomina (również z wyglądu) słynnego Spocka.Rozmowa z komputerem pokładowym ma z kolei wiele wspólnego z powieściami Arthura C. Clarke'a z cyklu "Odyseja kosmiczna".Widzowie Teatru Miniatura podczas premiery wchodzili do pomysłowo zaaranżowanego foyer, w którym w różny sposób nawiązywano do tematu przedstawienia. Jednak prawdziwy zachwyt młodych widzów wywołuje sam początek spektaklu, gdy po krótkim wstępie Androida Boui kurtyna zostaje odsłonięta i okazuje się, że siedzimy na fotelach pasażerów statku kosmicznego. Na scenie znajduje się kokpit, a za nim niezwykle kolorowi bohaterowie - kapitanka Pia i jej oficerka Haiki, prywatnie córka Pii, zdająca sobie sprawę z tego, że interes matki chyli się ku upadkowi.Pia kieruje pasażerskim promem kosmicznym Emet, który oferuje międzygalaktycznej społeczności liczne atrakcje. Małe zainteresowanie wycieczką nie zraża kapitanki, która pomimo zrzędzącej babci, sceptycznie nastawionej córki oraz nadwrażliwego androida starszej specyfikacji na pokładzie chce wykonać zaplanowany kurs. Wkrótce, traktowanym jako przedstawicieli nielegalnych ras, których obecność na statku jest zakazana. Czy jednak bezduszne zasady są ważniejsze niż naturalna chęć niesienia pomocy? Zwłaszcza jeśli jeden z przybyszów wyraźnie wpada Pii w oko?. Kokpit statku robi wrażenie dzięki pomysłowi, by przed oczami widzów, z tyłu sceny, przez okna statku ukazywały się gwiazdy, planety czy inne statki kosmiczne. Dzięki temu oraz kilku efektom (zaburzenia grawitacji) widzowie mogą odnieść wrażenie, że naprawdę wsiedli do niezwykłego statku kosmicznego. Od razu widać też, że nie jest on pierwszej świeżości, bo bujna roślinność na ścianach i panelu sterującym sugeruje, że maszyna, którą podróżujemy z Pią i jej załogą, swoje już przeszła.. Szczególnie wielooka i wieloręka niebieska Pia czy prosta jak struna, sumienna Heiki ze spiczastymi uszami oraz niezwykle efektowna babcia w początkowych scenach, a także narzekający na wszystko Memita czy tajemniczy Fermitanin Kuku budzą duże uznanie pomysłowością kostiumów i ich wykonaniem. Przedstawienie udźwiękowiłaReżyserakcję spektaklu zgrabnie prowadzi od początku do końca, znajdując miejsce na pomysłowe wprowadzenie nowych bohaterów z kosmicznej przestrzeni i ekspozycję niemal każdej z postaci. Dowcipnie wypadają próby rozpoznania typowych dla Gornończyków zachowań, dialogi ze świnią czy próby międzyrasowych umizgów ze strony przedstawicieli różnych gatunków.Prawdziwym mistrzem ceremonii jest najlepszy aktorsko Android Boui w wykonaniu. Stachura bawi się formą rozchwianego emocjonalnie pomocnika, równie przekonująco wprowadza widzów w realia świata bohaterów, jak i "wyłącza się", gdy Heiki postanawia go przeprogramować. Duże pole do popisu ma także Gornończyk Maciek, objaśniający Pii zwyczaje i stosunki panujące na swojej planecie oraz przyczyny pośpiesznej z niej ucieczki.w tej roli bawi nieporadnością i ujmuje zakłopotaniem, gdy staje się nieformalnym liderem i przedstawicielem Gornończyków wobec załogi statku.Dobrze z rolą Pii radzi sobie, podobnie jak sumienną, pozbawioną emocji Heiki wiarygodnie odgrywa występująca w Miniaturze gościnnie. Udane epizody są udziałem babci (), świni (), Memity () czy Fermitanina Kuku (). Niewiele do zagrania majako Gornończyk 1. Zdecydowanie brakuje pomysłu na Gornończyka 2 () - bohatera, który przez cały spektakl ma do powiedzenia kilka słów i na dobrą sprawę po prostu towarzyszy pozostałym Gornończykom.Po wprowadzeniu na scenę wszystkich bohaterów tempo spektaklu spada. Zdecydowanie za długa i niezbyt pasująca do reszty jest przywołana na zasadzie "teatru w teatrze" legenda Golema. Nie wszystkie pomysły autorki (papież, Hitler) wydają się trafione i zrozumiałe dla ośmio- lub dziewięciolatka.W efekcie sztuka "Kosmici" znajduje się gdzieś w zawieszeniu pomiędzy chłonną teatralnie i pełną zabawnych nieporozumień materią zachowań i relacji międzyludzkich, widzianych oczami przybyszów z innej planety, a przy tym sztuka ma wydźwięk jawnie edukacyjny, bo wyraźnie sugeruje, co stanie się z naszą planetą po katastrofie klimatycznej.To połączenie dość udane, zwłaszcza że nadzieję na lepsze czasy uda się podtrzymać dzięki pomocy dzieci na widowni. Spektakl skierowany jest do widzów w wieku od dziewięciu lat, ale śmiało obejrzeć go mogą także nieco młodsze dzieci. "Kosmici" Teatru Miniatura pomimo niewątpliwej urody wizualnej zawierają też ważny i zrozumiały dla wszystkich przekaz: każdy z nas może mieć wpływ na losy naszej planety. Warto mieć to na uwadze, nie tylko wychodząc z Miniatury po wyjątkowo efektownych "Kosmitach".