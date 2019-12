Nie masz prezentu? Kup bilet-prezent do teatru

17 grudnia 2019, godz. 15:30 (23 opinie) autor: Łukasz Rudziński

Teatry mają ofertę także dla tych, którzy chcieliby wręczyć komuś w prezencie bilety do teatru w eleganckim opakowaniu. Bilety otwarte mogą być tańsze od biletów nabywanych w sposób tradycyjny w kasie teatru. fot. Dominik Staniszewski / trojmiasto.pl

Już niebawem czekają nas święta Bożego Narodzenia, więc to dobry moment, by pomyśleć o nietypowym prezencie. Rozwiązaniem, które cieszy się dużą popularnością, są otwarte bilety-prezenty do teatru: obdarowany sam wybiera spektakl i dogodny termin przedstawienia, rezerwując sobie miejsca w kasie teatru. Oferta tego typu prezentów w trójmiejskich teatrach jest bardzo szeroka.

Bilet-prezent do Teatru Wybrzeże kupić można w kasie teatru oraz w punktach sprzedaży w centrach handlowych. Kosztuje w zależności od opcji - 110 lub 70 zł. fot. Dominik Werner / Teatr Wybrzeże

- Od lat bilet-prezent w okresie świątecznym cieszy się ogromnym powodzeniem. Nasi widzowie i osoby obdarowane doceniają wartość takiego podarunku. Dzięki niemu dostają możliwość przeżycia niecodziennych emocji podczas wybranego przez siebie spektaklu. Może to być wyjście pełne radości bądź wzruszeń. Bilet-prezent w formie eleganckiego zaproszenia można zakupić nie tylko w kasach biletowych w Gdańsku i Sopocie, ale również w naszym świątecznym punkcie Forum Gdańsk. Dla zabieganych istnieje także szansa zakupu tego biletu-prezentu w wersji elektronicznej na stronie www.bilety.teatrwybrzeze.pl - potwierdza Aleksandra Weber z Teatru Wybrzeże.

Karta pełna wrażeń do Teatru Szekspirowskiego pozwala nabyć bilety na wydarzenia organizowane przez GTS niekiedy w bardzo korzystnych cenach. mat. prasowe

- Nasze Karty Pełne Wrażeń cieszą się bardzo dużym wzięciem, co nie dziwi, bo to bardzo wygodny sposób zakupu biletów. Często ta forma biletu łączy się ze znaczną oszczędnością, szczególnie w przypadku wydarzeń muzycznych, i może być dobrą inwestycją dla osób obdarowanych. W ciągu roku każdy z pewnością znajdzie w naszej ofercie coś dla siebie - mówi Magdalena Hajdysz z Teatru Szekspirowskiego.

Wyjątkowe Zaproszenia do Teatru Miniatura mają cztery kategorie cenowe w zależności od liczby wejść/biletów, na jakie można je zamienić. mat. prasowe

- Ta propozycja jest bardzo popularna wśród naszych widzów, którzy chętnie wykupują Wyjątkowe Zaproszenia nie tylko przed świętami. W tym roku w Teatrze Miniatura specjalnie dla "spóźnialskich" kasa biletowa w Wigilię będzie otwarta do godz. 12, by każdy miał szansę podarować takie zaproszenie swoim bliskim - uzupełnia Agnieszka Kochanowska z Teatru Miniatura.

Karta podarunkowa Opery Bałtyckiej doładowana może być dowolną kwotą (minimum od 50 zł) i warta jest przez rok od zakupu. mat. prasowe

- Karta cieszy się bardzo dużą popularnością. Nasi widzowie bardzo chętnie korzystają z tej formy zakupu biletów. Z doświadczenia wiemy, że mało kto decyduje się naładować kartę minimalną kwotą - te bywają znacznie wyższe i umożliwiają kilkukrotną wizytę w Operze. Możliwości jej spożytkowania jest wiele, bo gdy środków na karcie pozostanie niewiele, można dopłacić brakującą kwotę lub skorzystać z innych, tańszych wydarzeń, jak skierowana do dzieci "Pomposa i..." czy lekcja baletowa "B jak balet" - mówi Kamila Borkowska z Opery Bałtyckiej.

Bilet-prezent Gdyńskiego Centrum Kultury ma trzy progi cenowe - 50, 90 i 140 zł. Należy go wykorzystać do końca sezonu 2019/2020. mat. prasowe

- Ogromne powodzenie tej formy promocji skłania nas do zastrzeżenia, że otwartych biletów-prezentów może zabraknąć, bo taka sytuacja już miała miejsce. Nie warto więc zbyt długo zastanawiać się nad wyborem naszego biletu-prezentu, bo jest on bardzo wygodną, a zarazem opłacalną dla widzów formą prezentu. Dla tych, którzy zdecydują się na zakup w ostatniej chwili, kasy otwarte będą w Wigilię w godz. 8-14. W przedświąteczny poniedziałek bilety nabyć można do godz. 20 - wyjaśnia Piotr Sobierski z Gdyńskiego Centrum Kultury.

Bilet-prezent do Teatru Miejskiego to opcja dla tych, którzy nie wiedzą, na jakie wydarzenie się wybrać. Można dzięki niemu zapłacić mniej niż za pojedynczy bilet na spektakl. mat. prasowe

- Bilety-prezenty do naszego teatru są bardzo popularne. Obowiązują zarówno na spektakle grane w naszej siedzibie, jak i te grane na Scenie Letniej w Orłowie oraz na naszej scenie na Darze Pomorza - w przypadku tych ostatnich można dzięki tej formie biletu trochę zaoszczędzić. Warto jednak pamiętać, że bilet-prezent nie obowiązuje na nasze premiery, pokazy gościnne i propozycje Festiwalu R@Port, a czas na jego wykorzystanie to trzy miesiące od daty zakupu - wyjaśnia Iwona Walkusz z Teatru Miejskiego w Gdyni.

Voucher do Teatru Gdynia Główna obowiązuje do 30 czerwca. Można go kupić w wersji dla dwóch osób (70 zł) lub dla jednej osoby (35 zł). mat. prasowe

- Sprzedaż świątecznego vouchera odbywa się na takich samych zasadach jak w ubiegłym roku. W naszej siedzibie voucher można odbierać do końca tygodnia, do czego zachęcam, bo każde zaproszenie jest przez nas własnoręcznie zdobione. Oczywiście można też zakupić je online przez platformę interticket, ale będzie miało wtedy mniej atrakcyjną formę wydruku - przyznaje Grzegorz Kujawiński z Teatru Gdynia Główna.

Teatr Muzyczny w Gdyni oferuje voucher, czyli otwarty bilet do teatru za 140 zł (ważny rok od zakupu) oraz ozdobne koperty na bilety wraz z drukiem zaproszenia do teatru. mat. prasowe

- Oferujemy naszym widzom dwie możliwości. Pierwszą z nich jest zakup vouchera na bilety na nasze spektakle w cenie 140 zł, działającego na zasadzie otwartego biletu. Umożliwia to jego posiadaczowi wybór dogodnego terminu i tytułu, na który należy dokonać rezerwacji telefonicznej lub udać się do teatru, by wymienić voucher na bilet. Drugą możliwością jest zakup biletu w kasie teatru i wymiana go na druk zaproszenia wraz z elegancką kopertą, co od lat z powodzeniem praktykujemy, bo nasi widzowie chętnie obdarowują bliskich biletami do naszego teatru - mówi Aleksandra Borowiak z Teatru Muzycznego.

Zakup biletu-prezentu może być bardzo wygodną i bezpieczną formą prezentu dla obdarowującego, jak i obdarowanego. Nie ma ryzyka, że kupimy bilety na spektakl, który odbiorca upominku miał już okazję zobaczyć, ani obawy, że termin nie będzie odpowiadał.(bilety otwarte do Miniatury mają tylko dwumiesięczny okres ważności od daty zakupu, te do Teatru Miejskiego - trzymiesięczny) i nie zwlekać z rezerwacją wybranych miejsc, bo tych zwyczajnie może zabraknąć.- Bilet-prezent (110 lub 70 zł)Dystrybucja biletu-prezentu najbardziej rozbudowana jest w Teatrze Wybrzeże, który sprzedaje otwarte bilety w kasach biletowych, w Forum Gdańsk (punkt ulokowany jest na mostku - poziom +1) oraz na swojej stronie internetowej. Bilet-prezent ma formę eleganckiego zaproszenia ina spektakle Teatru Wybrzeże. Koszt biletu to 110 zł dla dwóch osób i 70 zł dla jednej (co oznacza, że przy wyborze najdroższych spektakli z repertuaru można zaoszczędzić kilka lub nawet kilkadziesiąt złotych w przypadku droższego z biletów). Po upływie terminu ważności biletu-prezentu można go wykorzystać za dopłatą 11 zł od miejsca. Bilet nie obowiązuje na spektakle gościnne, specjalne oraz premiery.- Karta Pełna Wrażeń (90 lub 50 zł)Karta Pełna Wrażeń jest dostępna w dwóch wariantach cenowych -. Droższa uprawnia do jednorazowej wymiany na dwa bilety, a tańsza do wymiany na jeden bilet, na dowolnie wybrane wydarzenia. Realizacja karty podarunkowej polega na jej wymianie na bilet/bilety na wybrane wydarzenie, organizowane przez Teatr, po uprzedniej rezerwacji telefonicznej 58 351 01 01, e-mailowej bow@teatrszekspirowski.pl lub osobiście w kasie Teatru (w godz. 14-19).Taka wydawana na okaziciela karta upominkowa pozwala niekiedy sporo zaoszczędzić na cenie biletów. Oczywiście warto decydować się na jej realizację na wybrane wydarzenie możliwie szybko, bo jej wymiana na bilety możliwa jest tylko w przypadku wolnych miejsc na spektakl czy koncert, a te najbardziej atrakcyjne szybko się rozchodzą.- Wyjątkowe Zaproszenie (88, 66, 44 lub 22 zł)W przypadku Teatru Miniatura status z ubiegłych lat Wyjątkowego Zaproszenia do Teatru Miniatura został zachowany. W dalszym ciągu obowiązują cztery progi cenowe w zależności od liczby wejść na przedstawienia Teatru Miniatura - od jednego do czterech, co ma swoje odbicie w cenie zaproszenia. Najtańsza opcja (22 zł) umożliwia jeden wstęp na spektakl dla jednej osoby. Kolejne opcje dają odpowiednio szansę dwóm osobom obejrzenia spektaklu albo jednej wstęp na dwa różne wydarzenia (44 zł) - podobnie rzecz wygląda w przypadku trzech wstępów lub trzech biletów na spektakl (66 zł) oraz czterech biletów/wstępów przy wybraniu najdroższej opcji (88 zł). Bilety te najbardziej opłacalne są podczas wydarzeń na Dużej Scenie i Sali Prób, gdzie nominalne ceny pojedynczych biletów są nieznacznie droższe niż proponowane kwoty Wyjątkowego Zaproszenia.Wyjątkowe Zaproszenie jest ważne na dowolnie wybrane spektakle z repertuaru Teatru Miniatura, oprócz premier oraz spektakli gościnnych. Należy jedynie wcześniej telefonicznie zarezerwować miejsce na wybrany spektakl.- Karta Podarunkowa (minimum 50 zł)Zgodnie z zapowiedziami w 2019 roku ruszyła sprzedaż karty podarunkowej do Opery Bałtyckiej. Karta uprawnia do opłacenia wartości biletu na spektakle Opery Bałtyckiej za pomocą środków dostępnych na karcie podarunkowej. Kartę można doładować wielokrotnie dowolną kwotą, z zastrzeżeniem, że kwota ta nie będzie mniejsza niż 50 zł, aKarta Podarunkowa może być zrealizowana wyłącznie w kasie biletowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku - przy wyborze konkretnych pozycji repertuarowych pobierana jest kwota odpowiadająca cenie biletu na spektakl. W przypadku wyczerpania środków finansowych na karcie podarunkowej w momencie zakupu biletu pozostałą należną kwotę trzeba będzie uiścić gotówką lub kartą płatniczą przy rozliczeniu w kasie biletowej Opery Bałtyckiej. Przed świętami kasa czynna jest do 22 grudnia.- Bilet-prezent (140, 90 lub 50 zł)GCK działające w Konsulacie Kultury ma jedną z najciekawszych opcji biletów-prezentów. Ich otwarty bilet-prezent ma formę eleganckiego zaproszenia, które w każdej konfiguracji opłaca się bardziej niż zakupy biletów na wybrane spektakle. Proponowane są trzy progi cenowe za podwójne zaproszenie, chociaż jest możliwość zrealizowania biletu-prezentu jako dwa wejścia na spektakle z danej kategorii cenowej (wtedy przy pierwszej wizycie należy odebrać bilety na oba tytuły jednocześnie). Zaproszenie najdroższe (140 zł) umożliwia wstęp na farsę "Lekko nie będzie" (standardowa cena biletu normalnego to 80 zł, więc podwójne zaproszenie jest o 20 zł tańsze).W przypadku spektakli Teatru Konsulat ("Konsternacja", "Koszt życia", "Mayday. Run For Your Wife", "Noc Helvera", "Ożenek", "Psiunio") kupując bilet-prezent za 90 zł, zyskamy 10 zł, a wymieniając go na bilety na komedię "Zacznijmy jeszcze raz", zaoszczędzić można nawet 30 zł). Ostatni z progów finansowych zarezerwowany jest na produkcje Bałtyckiego Teatru Różnorodności, grupy warsztatowej W Kaczych Butach oraz bajek (tutaj zaproszenie w cenie 50 zł również jest o 10 zł tańsze niż równowartość dwóch biletów normalnych).Oferta obowiązuje do wyczerpania biletów-prezentów.- Bilet-prezent (120 lub 60 zł)Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni oferuje widzom bilet-prezent. Można kupić go w cenie 60 zł dla jednej osoby lub 120 zł dla dwóch osób. By go zrealizować, należy skontaktować się z teatrem i zarezerwować miejsca na wybrany przez siebie spektakl.i można zrealizować go tylko w kasie Teatr Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Warto mieć to na uwadze, bo po upływie terminu ważności wymiana biletu-prezentu na zaproszenie będzie niemożliwa, a za niewykorzystany bilet nie przysługuje zwrot pieniędzy. Rezerwacja miejsc odbywa się na podstawie wolnych miejsc, więc nie warto zwlekać z decyzją zbyt długo (zwłaszcza że spektakle Miejskiego znajdują się w repertuarze właśnie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem).- Świąteczny voucher (70 lub 35 zł)O swoich widzach pamięta również Teatr Gdynia Główna, który proponuje widzom świąteczny voucher w cenie 70 zł (dla dwóch osób lub dla jednej na dwa przedstawienia) lub 35 zł (wstęp na jedno wybrane przez posiadacza vouchera wydarzenie). Osoba obdarowana voucherem sama wybierze spektakl i czas, w którym zechce go zrealizować.. Po wyborze pozycji repertuaru należy pamiętać, aby dokonać wcześniejszej rezerwacji. Odbiór zaproszenia możliwy jest wyłącznie w biurze Teatru Gdynia Główna. Zamówienie można składać pod numerami: 58 351 15 12, 600 306 634, e-mailowo: teatr@teatrgdyniaglowna.pl lub online. Warto jednak kupić voucher w teatrze, bo ta wersja jest ręcznie zdobiona przez twórców Teatru Gdynia Główna. Nie ma możliwości rezerwacji spektakli premierowych.- Voucher (140 zł)Muzyczny od przeszło roku sprzedaje vouchery, czyli bilety otwarte na dowolny spektakl Teatru Muzycznego (oprócz premier, Koncertu Sylwestrowego oraz spektakli gościnnych). Wymiany vouchera na bilet można dokonać w kasach Teatru lub na stronie bilety.muzyczny.org w miarę dostępności miejsc. Można też zarezerwować sobie miejsca w godzinach otwarcia kas drogą telefoniczną (nr: 58 661 60 00 lub 58 785 59 00) z zastrzeżeniem, że rezerwacji konkretnych miejsc należy dokonać z minimum tygodniowym wyprzedzeniem., na spektakle wystawiane w aktualnym repertuarze. Wymiana vouchera na bilet po upływie jego terminu ważności jest niemożliwa (nie ma również możliwości zwrotu pieniędzy).Śledząc ceny biletów w Muzycznym, propozycja ta warta jest rozważenia tylko w przypadku produkcji prezentowanych na Dużej Scenie, chociaż obecnie nie ma w repertuarze spektakli, na które cena biletów byłaby równa kwocie vouchera (tyle mają kosztować najdroższe bilety na najbliższą produkcję Dużej Sceny - "Mistrz i Małgorzata" - planowaną na wrzesień 2020 roku). Można jednak zadbać o wyjątkową oprawę dla zakupionych biletów.