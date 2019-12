Najlepsze książki z Trójmiasta na świąteczny prezent

20 grudnia 2019, godz. 11:30 autor: Magdalena Raczek

Książka jest jednym z najlepszych prezentów na każdą okazję, również pod choinkę. fot. lightfieldstudios/ 123rf.com

O tym, że książka jest jednym z najlepszych prezentów na każdą okazję, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Rok temu w artykule zachęcałam do wybrania właśnie takiego podarunku gwiazdkowego. Tym razem zaproponujemy na upominek świąteczny wybór publikacji lokalnych - naszych wydawnictw, trójmiejskich autorów albo dzieł z Trójmiastem w tle, wydanych w mijającym roku. Warto przy tej okazji odwiedzić kameralne księgarnie, gdzie znajdziemy nie tylko dobrą literaturę, ale i wytchnienie od codziennego biegu.

Świąteczne ogłoszenia w Trójmieście

Książki dla fanów kryminałów

Recenzje książek z Trójmiasta

poprzednie następne "Czerwień" Sobczak i trylogia Borlika z komisarz Agatą Stec to najlepsze kryminały z Trójmiasta w mijającym roku. mat.promocyjne wydawnictwa

Książki o historii trochę inaczej

poprzednie następne Książka z historią Sopotu w tle - "Mewa na patyku". mat.promocyjne wydawnictwa

Książki dla dzieci

- W pierwszej książce zostały zebrane wywiady z 12 osobami, które wykonują nietypowe i interesujące zawody i mieszkają na Pomorzu. Książka jest pięknie wydana i mądrze inspiruje do poszukiwania swojej drogi zawodowej. Z kolei błyskotliwy debiut Agnieszki Śladkowskiej, gdańszczanki, przez wiele lat piszącej dla Trojmiasto.pl, to trzymające w napięciu przygody Franka Błyskawicy, znakomicie zilustrowane przez Ewę Poklewską-Koziełło - rekomenduje również Piotr Szwocha z wydawnictwa Adamada.

poprzednie następne Wspaniałe tytuły gdańskiej oficyny Adamada: "Dobra robota" i "Franek Błyskawica" to must have każdego małego czytelnika. mat.promocyjne wydawnictwa

Literatura dla smakoszy

- Na świąteczny prezent chcielibyśmy polecić dwie książki, z których jesteśmy dumni. Pierwsza to "Wyspa diabła" islandzkiego pisarza Einara Kárasona - pełna humoru islandzka wersja "amerykańskiego snu". To tekst sprzed niemal 40 lat, ale czyta się go doskonale także i dziś. Nasze nowe wydanie jest efektem współpracy z wybitnym tłumaczem literatury islandzkiej, sopocianinem Jackiem Godkiem oraz Zuzanną Leśniak, absolwentką gdańskiej ASP, która odpowiada za wyjątkową okładkę. Druga to błyskotliwy debiut mieszkanki Sopotu Aleksandry Majdzińskiej - zbiór "Morkut i inne opowiadania". To 14 tekstów o pojedynczym człowieku, zdeterminowanym przez wielką historię. Pięknie napisane, ważne, warto się przy nich zatrzymać - zachęca Marta Pilarska z Marpressu.

poprzednie następne Propozycja dla miłośników literatury pięknej: "Znikanie" Izabeli Morskiej. mat.promocyjne wydawnictwa

Konkurs pytanie otwarte 22 godziny 21 minut do końca 5 zestawów książek Do wygrania 5 nagród Szczegóły konkursu Mamy dla Was 5 różnych zestawów książek - każdy inny! Nagrodzimy nimi najciekawsze naszym zdaniem odpowiedzi na pytanie konkursowe. Czas trwania konkursu 20.12.2019 g. 11:30 - 21.12.2019 g. 11:30 Nadesłano już 25 odpowiedzi Pytanie Jaki najbardziej nietypowy prezent mógłbyś sprezentować bliskiej Ci osobie? Przedstaw swój pomysł. Dane uczestnika Zapoznałam/em się z regulaminem konkursów i akceptuję jego treść. * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w formularzu konkursowym na potrzeby realizacji konkursu. * Musisz uzupełnić wszystkie pola formularza. Polityka prywatności

Istnieje wiele powodów, dla których warto wybrać książkę na prezent pod choinkę dla najbliższych, nawet tych nieczytających. Święta to dobry czas na to, by zarażać bakcylem czytelniczym swoich bliskich i znajomych.A jeśli jeszcze dodatkowo jesteście lokalnymi patriotami, to zapewne zainteresują was poniższe tytuły.. Zdecydowanie polecam zarówno pierwszy tom planowanej trylogii, czyli wydaną dotychczas, rozgrywającą się w Sopocie "Czerwień" (pozostałe kolory w przygotowaniu), jak i już całą trylogię, czyli tytuły: "Boska proporcja" "Materiał ludzki" oraz. Cykl Borlika z komisarz Agatą Stec trzyma poziom i spodoba się tak wytrawnym miłośnikom kryminałów, jak i początkującym czytelnikom tego gatunku. Jeśli wciąż nie macie prezentu dla kogoś lubującego się w czytaniu o morderstwach i nietuzinkowych śledztwach, to koniecznie rozważcie zakup całego pakietu.O trójmiejskich książkach historycznych pisaliśmy już co prawda w artykule Na święta podaruj lokalną książkę , jednak warto dorzucić tu jeszcze co najmniej kilka ciekawych tytułów. Przede wszystkimgodny polecenia jest niedawno wydany, nowy album zdjęć gdańskich fotografów "Fot. Kosycarz. Niezwykłe zwykłe zdjęcia Drogi Królewskiej w Gdańsku" , który można zakupić m.in w. W galerii znajdziecie również pozostałe albumy fotograficzne tych autorów, a także mnóstwo innych prezentów, np. autorskie zdjęcia Kosycarza w rożnych formatach i oprawionych w ramy.Gdańszczan zaciekawić może również kilka nowości wydawnictwa Słowo/obraz, terytoria, tj.: "Polanki. Podmiejskie rezydencje mieszczan gdańskich" . To historia rozwoju przestrzennego rezydencji położonych wzdłuż gdańskiej ulicy Polanki, w których przez kilka stuleci koncentrowało się życie towarzyskie i artystyczne gdańskich elit mieszczańskich. Druga propozycja to wspomnienia tragicznie zmarłegopoleca ponadto lekturę "Wspomnień z młodości ubogiej służącej"oraz "Gdańskie wspomnienia młodości", o których już pisaliśmy.Z kolei, polecam wydawnictwo "Mewa na patyku" . To niezwykła książka, poświęcona powojennym losom mieszkańców Sopotu, wydana przezwraz z Oficyną Wydawniczą Oryginały. Publikacja składa się ze wzruszających wspomnień sopocian z dzieciństwa i młodości, barwnych anegdot i licznych fotografii, wzbogacona dodatkowo rysunkami, listami i wieloma innymi materiałami pochodzącymi z archiwów mieszkańców kurortu.autorstwa. Pierwsza część dotyczy okresu do 1939 roku. Na kartach książki pojawia się ponad 400 gdynianek: kaszubskie panie i panny oraz przybyszki ze wszystkich stron Polski, a nawet i świata. Drugi tom to opowieść o bohaterskiej pomocy kobiet podczas obrony miasta, o życiu w okupowanej Gdyni, o wysiedleniach, o gdyniankach w pomorskiej konspiracji, o więźniarkach.W kategorii publikacji dla dzieci bez zastanowienia wymieniam przede wszystkim wspaniałe tytuły gdańskiej oficyny: utwór o zawodach pt. "Dobra robota" z ilustracjamioraz debiutanckie , niezwykle udane dzieło naszej redakcyjnej koleżankipt. "Franek Błyskawica" Dla młodszych dzieci godna polecenia jestnaszej gdańskiej autorki -, z którą niedawno rozmawialiśmy. W wywiadzie z autorką "Kici Koci" znajdziecie również inne tytuły tej autorki. Nie zapominajcie również o komiksach dla najmłodszych - to fantastyczne źródło wiedzy i rozrywki, a także niejednokrotnie wspaniałe dzieła sztuki plastycznej. O tym, dlaczego warto komiksy dzieciom czytać i je kupować, pisałam w artykule Komiksy dla dzieci I na koniec, choć nie każdy lubi to określenie, to jednak znajdą się tutaj propozycje dla bardziej wymagających czytelników. Zacznę od nagrodzonych w poprzednich latach różnymi trójmiejskimi laurami pisarek, które w tym roku wydały swoje nowe ciekawe propozycje. Są to mianowicie - "Potop" poemat proząoraz, autorki nagrodzonej za jej poprzednią, znakomitą powieść "Nieczułość". Nowy tytuł potwierdza talent pisarski Bundy i nie zawiedzie tych, którym podobała się jej pierwsza książka.Jeśli z kolei lubicie lokalne wyprawy w różne zakątki miasta, to koniecznie wybierzcie się na Biskupią Górkę z gdańską pisarką -, która napisała ciekawą książkę rozgrywającą się właśnie w tym miejscu. To powieść "Królowa Salwatora" , łącząca wątki historyczne z fikcyjnymi, dziejąca się współcześnie w Gdańsku, wydana przez lokalną oficynę. To "Wyspa diabła" - islandzka propozycja inicjująca nową serię wydawniczą "Bałtyk" oraz debiutancki zbiór opowiadań "Morkut i inne opowiadania". Aby je kupić, zajrzyjcie koniecznie do urokliwej księgarni wydawnictwa, znajdującej się na Targu Rybnym.Warto na koniec wspomnieć, że znany gdański pisarz -wydał w tym roku swoją kolejną książkę pt., a(dawniej Filipiak) napisała zaś- obie to pozycje obowiązkowe każdego szanującego się mola książkowego.. I oby tak było nadal, czego sobie i wszystkim czytelnikom w nadchodzącym roku życzę.