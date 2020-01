Najbliższy rok w Teatrze Szekspirowskim

17 stycznia 2020, godz. 12:15 (1 opinia) autor: Łukasz Rudziński

W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim w 2020 roku czeka nas wiele ciekawych wydarzeń artystycznych. fot. Łukasz Głowala / trojmiasto.pl

W 2020 roku doczekamy się produkcji Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, przynajmniej dwóch tygodni narodowych, kolejnej atrakcyjnie zapowiadającej się odsłony Festiwalu Szekspirowskiego czy finału międzynarodowego projektu "Shaking the Walls". - Dziać się będzie o wiele więcej, jednak część wydarzeń uzależniamy od programów grantowych - zastrzega Jerzy Limon, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Repertuar Teatru Szekspirowskiego

- Przez cały rok szkolny nasz Dział Edukacji prowadzi Lekcje i warsztaty szekspirowskie, na które przyjeżdżają szkoły z całej Polski. Miejsca trzeba rezerwować z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Chociaż niekiedy prowadzimy je nawet trzy razy dziennie, to do końca czerwca nie ma już wolnych terminów. Do nastolatków skierowana jest Chemia Teatru, będąca powiązaniem przedmiotów ścisłych i edukacji artystycznej dla grup zorganizowanych. Młodzież z czterech szkół średnich z województwa pomorskiego bierze udział w projekcie Lira Szekspira, dopisując ciąg dalszy do sztuk Szekspira. Efekt ich pracy prezentują w ich szkołach profesjonalni aktorzy - wyjaśnia Jerzy Limon, szef Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Projekt Teatralny Pasjans ma wymiar integracyjny i aktywujący różne grupy społeczne. Co roku jesienią w GTS odbywają się otwarte pokazy finałowe przy kompletach widzów. fot. Edyta Steć / trojmiasto.pl

- W projekcie biorą udział zarówno dzieci, jak i dorośli - najstarsza uczestniczka miała 94 lata. Co roku w ramach Teatralnego Pasjansa pracuje też grupa osób niepełnosprawnych, głównie z zespołem Downa. Proces teatralny ma dla nich wymiar terapeutyczny, bo uczy współpracy w grupie, rozwija wrażliwość czy umiejętność rozumienia sztuki teatralnej. Jesienią co roku zapraszamy na otwarty dla wszystkich finał projektu, podczas którego podziwiać można przygotowane przez grupy minispektakle - dodaje Jerzy Limon.

- Pokażemy trzy duże spektakle z Chorwacji i zadbamy, by program był różnorodny i skierowany do wszystkich zainteresowanych kulturą i sztuką tego pięknego kraju. W tym roku tygodnie narodowe zapowiadają nam się bardzo słowiańsko, bo oprócz chorwackiego jesienią zorganizujemy prawdopodobnie Tydzień Słoweński i być może Tydzień Czeski - dodaje Jerzy Limon.

Jedną z ozdób tegorocznego Festiwalu Szekspirowskiego ma być "Hamlet" w reż. Jurija Butusowa z Teatru Lesowieta w Sankt Petersburgu (na zdjęciu). fot. Korenovskaya / natakorsky.com

- Po czasie różnych koprodukcji zdecydowaliśmy się przygotować produkcję własną, która grana będzie w Teatrze Szekspirowskim przez cały rok. Premiera odbędzie się w październiku, a obsadę wyłoni ogólnopolski casting - zapewnia Jerzy Limon.

- Będziemy mieli kilka niespodzianek, jednak część programu stoi jeszcze pod znakiem zapytania. Dużą komplikacją jest fakt, że w czasie festiwalu trwać już będzie remont Dużej Sceny Teatru Wybrzeże. Szukamy alternatywy. Pewne jest, że zobaczymy świetnego "Hamleta" z akademickiego Teatru Lensowieta w Sankt Petersburgu w reżyserii Jurija Butosowa. Będzie też "Koriolan" z Teatru Narodowego w Ukrainie.



Jest spora szansa, że trafi do nas również spektakl Luca Percevala "Romeo & Julia" z Bolszoj Drama Theatre w Sankt Petersburgu. To opowieść o starzejącym się bibliotekarzu, który zmęczony życiem i żoną stara się uciec od otaczającego świata w świat demencji. Demencja jest tu osobnym bytem i odzywa się do ludzi tylko wtedy, gdy ktoś powie cytatem "Romea i Julii". Spektakl Percevala - razem z "Edwardem II" Christophera Marlowe'a z Niemiec - chcemy zaprezentować w cyklu "Wokół Szekspira" - wyjaśnia dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

"Romeo & Julia" Luca Percevala z Bolszoj Drama Theatre w Sankt Petersburgu będzie jednym z wydarzeń 24. Festiwalu Szekspirowskiego. fot. Stas Lewszyn

Teatry w Gdańsku

Rok w Teatrze Szekspirowskim zapowiada się pracowicie, choć początek roku nie obfituje w wiele wydarzeń, to nie oznacza to, że w teatrze nic się nie dzieje.Innym projektem, trwającym od marca do listopada, jest adresowany do różnych grup wiekowychPoza graną repertuarowo w Teatrze Szekspirowskim produkcją Teatru Wybrzeżew reżyserii Krystyny Jandy w lutym do Gdańska przyjedzie Andrzej Seweryn ze swoim monodramem. Od 29 lutego do kwietnia potrwapolskich szkół teatralnych z Warszawy, Wrocławia, Łodzi i być może z Bytomia. Od 7 do 14 maja potrwa, laureata Konkursu o Złotego Yoricka w 2019 roku ze spektaklemNowego Teatru im. Witkacego w Słupsku (spektakl przypomniany zostanie publiczności Szekspirowskiego w kwietniu w ramach obchodów 456. urodzin Szekspira).Stałym punktem lata jest, który latem (31.07-9.08) odbędzie się już po raz 24. W planach są prezentacje spektakli z Rosji, Ukrainy, Niemiec, Francji, Austrii czy Japonii.Pod koniec sierpnia odbędzie się finał dwuletniego, międzynarodowego projektu, zakładającego współpracę kulturalną Teatru Szekspirowskiego z partnerami z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Czech oraz Islandii. Jego celem jest artystyczna interpretacja murów, podziałów, granic - fizycznych bądź metaforycznych - wszystkiego, co oddziela ludzi od siebie, zarówno jednostki, jak i grupy społeczne bądź etniczne, a także narody i kraje.GTS będzie również realizował duży, dwuletni projekt edukacyjny we współpracy z uniwersytetami z Gdańska, Wrocławia, Krakowa, Poznania i Norwegii, na który pozyskano duże fundusze norweskie. Kilka projektów (m.in. realizacja w przestrzeni miejskiej całego cyklu "Szekspir - 7 grzechów głównych" na bazie twórczości Wiliama Szekspira) uzależnionych jest od rozstrzygnięć programów grantowych.Kontynuowany będzie cykl(projekcje i adaptacje filmowe dzieł Szekspira poprzedzone wykładem na temat relacji zachodzących w filmie), a w okresie letnim, realizowane przez Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa - odbywać się mają nawet trzy projekcje tygodniowo.