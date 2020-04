Muzycy Filharmonii Bałtyckiej grają Vivaldiego online

6 kwietnia 2020, godz. 13:30 (3 opinie) autor: Alicja Olkowska

Artyści grają "Wiosnę" Vivaldiego online:

W dobie ograniczeń związanych z pandemią muzycy coraz częściej organizują koncerty online oraz akcje, w ramach których wspólnie wykonują wybrany utwór. Do tej grupy niedawno dołączyli artyści Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, którzy połączyli się internetowo z muzykami m.in. Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej i Filharmonii Zielonogórskiej. Inicjatywa powstała w ramach ogólnopolskiej akcji pod hasłem #zostańwdomu, a patronuje jej PGE Energia Ciepła.

Imprezy online w Trójmieście

- W tych wyjątkowych i wymagających okolicznościach czujemy się zobligowani do tego, by zachęcać Polaków do pozostania w domach, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz głównego inspektora sanitarnego - czytamy w komunikacie Przemysława Kołodziejaka, p.o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła. - Mamy nadzieję, że nasz wkład w ogólnokrajową akcję pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo i zdrowie Polaków. To działanie dla naszego wspólnego dobra.

"Wszystko będzie dobrze" - piosenka z Gdynią w tle:

Muzycy Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w Toruniu, Filharmonii Zielonogórskiej w Zielonej Górze, Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu oraz Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego w Krakowie połączyli się online i wspólnie wykonali oraz nagrali "Wiosnę" Vivaldiego.Utwór Vivaldiego to jedna z czterech odsłon akcji, które organizuje w tym czasie PGE Energia Ciepła. Kolejną jest m.in. "#zostańwdomu i podglądaj sokoły" , gdzie za pomocą umieszczonych na kominach elektrociepłowni w Toruniu, Gdyni i Lublinie Wrotków kamer można przez całą dobę obserwować mieszkające tam ptasie rodziny.Znani polscy artyści połączyli siły i wykonali piosenkę "Wszystko będzie dobrze" . W towarzyszącym jej teledysku widzimy sporo ujęć Gdyni. Natomiast Sopocki Chór Kameralny "Continuo" zaśpiewał online dla Włoch , a muzycy Akademii Muzycznej w Gdańsku połączyli się przez sieć z artystami z innych krajów i wykonali "Corona Pachelbel" - każdy z nich w momencie koncertu przebywał we własnym domu.