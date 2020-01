Mniejsza o większość. O farsie "Pomoc domowa" w klubie Ucho

16 stycznia 2020, godz. 12:00 (1 opinia) autor: Łukasz Rudziński

Komedia Bałtyckiego Teatru Różnorodności "Pomoc domowa" to obyczajowe perypetie, które z mozołem stara się okiełznać sprzątaczka Nadia. Na zdjęciu od lewej: Anna Górna (jako Olga), Sylwia Ogryzek (Nadia) i Jan Jakub Borkała (Norbert). fot. Piotr Żagiell / trojmiasto.pl

Gdyńskie Centrum Kultury, oprócz głównej siedziby w Konsulacie Kultury, od niedawna grywa także w gdyńskim klubie muzycznym Ucho, gdzie pojawia się repertuar lekki, komediowy. Farsa "Pomoc domowa" grana przez złożony z uzdolnionych amatorów Bałtyckiego Teatru Różnorodności Tomasza Podsiadłego, choć niepozbawiona wad, sprawdza się dzięki zaangażowaniu zespołu i głównej bohaterce - Nadii - w wykonaniu Sylwii Ogryzek.

Przebojowa Nadia (Sylwia Ogryzek, po prawej) nie spodziewa się, że wieczór, który zapowiada się tak przyjemnie, obfitował będzie w nieoczekiwane zwroty akcji. fot. Piotr Żagiell / trojmiasto.pl

W domu Norberta i Olgi pojawiają się, ku zaskoczeniu Nadii, nowi, nietypowi goście. Jednym z nich jest Marek (Witold Klonowski)... fot. Piotr Żagiell / trojmiasto.pl

...drugim zaś jest Maja (Helena Sutton), która wpadła w oko Norbertowi. fot. Piotr Żagiell / trojmiasto.pl

Farsa Marca Camelottiego oparta jest na prościutkim schemacie miłosnego wielokąta: Norbert i jego żona Olga umawiają się na miłosne igraszki we własnym domu. Tyle że każde z innym partnerem. Norbert zarzuca sidła na słodką i naiwną Maję. Z kolei Olga znajduje sobie jurnego Marka. Jedyną, która stara się sprawić, by dom wraz z wiszącą nad wszystkimi bohaterami nieuchronną katastrofą jakoś utrzymać w ryzach, jest sprzątaczka, mieniąca się nie bez przyczyny "pomocą domową" - Nadia. Nadia oprócz wielu zalet ma jedną, niewielką wadę - mówi, mówi i mówi, co również jest przyczyną wielu zabawnych sytuacji.Takie zestawienie prowokuje szereg dowcipnych zdarzeń, nieoczekiwanych spotkań i jeszcze bardziej niewiarygodnych, wymyślanych na poczekaniu tłumaczeń. Mechanizm, który napędza intrygę, rozkręca się powoli, w spektaklustanowczo zbyt wolno. Bardzo długo czekamy na komizm sytuacyjny, szczególnie, że tempo pierwszych scen jak na komedię jest bardzo stateczne, dlatego przez dobre pół godziny śledzenia losów bohaterów towarzyszy cisza Z czasem zarówno przedstawienie, jak i wyraźnie stremowani premierowym wykonaniem aktorzy Bałtyckiego Teatru Różnorodności rozkręcają się, wywołując coraz żwawsze reakcje na widowni. Pomaga w tym tekst zabawnie przetłumaczony z oryginału przezz wyrażeniami w stylu "mniejsza o większość".Scenografiatworzy przestrzeń salonu w domu Norberta i Olgi. W centrum znajduje się kanapa, fotel i niewielki stolik, gdzieś z boku stoi komoda, a w tle podziwiamy wymyślną fototapetę imitującą bujną roślinność. Kluczowe są tutaj oczywiście dobrze rozmieszczone drzwi, bo bohaterowie ciągle skądś wychodzą i gdzieś wchodzą. Prosty układ mieszkania pozwala bez trudu zorientować się, kto, gdzie się znajduje i kogo tam może spotkać. Ciekawe, charakteryzujące bohaterów kostiumy przygotowała(co jest typowe dla produkcji Gdyńskiego Centrum Kultury), bohaterowie stąd właśnie udać się mają w różne strony Polski. Jednak cała intryga oparta jest na pomyśle autora sztuki, w której kluczową rolę odgrywa ekscentryczna, trochę szalona sprzątaczka Nadia. To ona staje się dosłownie i w przenośni jedyną nadzieją na szczęśliwe zakończenie skomplikowanego rodzinnego galimatiasu w sytuacjach, zdawałoby się, beznadziejnych.Z dużym wdziękiem z zadaniem tym podczas premiery mierzyła się, znana z wcześniejszych produkcji Bałtyckiego Teatru Rozmaitości (także pod poprzednią nazwą tej formacji - Scena 138).w wykonaniu Sylwii OgryzekRole charakterystyczne niezbyt lotnej Mai i bardzo rozochoconego na widok damskich wdzięków Marka dobrze odgrywają, choć szczególnie rola Heleny Sutton zbudowana jest na prościutkim stereotypie. Zasadniczego, eleganckiego, nieco przesadnie sztywnego Norberta gra. Niestety zdecydowanie słabiej w roli Olgi radzi sobie, szczególnie w pierwszym akcie,. Co ciekawe, w drugiej obsadzie spektaklu, rolę Nadii zagra. Oprócz niego w spektaklu grać będą takżeTrzeba jednak mieć na uwadze, że aktorzy Bałtyckiego Teatru Różnorodności to pomimo licznych doświadczeń w spektaklach Tomasza Podsiadłego pasjonaci teatru i amatorzy, którzy mierzą się tym razem z jednym z najtrudniejszych gatunków teatralnych - farsą. Tutaj detale, takie jak mimika, odpowiednia intonacja czy sprawność aktorska mają szczególne znaczenie. Z każdym zagranym spektaklem będzie w tej kwestii lepiej. Zwłaszcza że wszyscy znacznie lepiej wypadają w dużej zabawniejszej drugiej części przedstawienia.Pomimo rwanego tempa spektaklu czy drobnych kłopotów dramaturgicznych spektakl spełnia swoją rolę - bawi życzliwych wykonawcom widzów, wypełniających widownię w klubie Ucho do ostatniego miejsca. By nabyć bilety na spektakl, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Kolejne styczniowe spektakle są już wyprzedane. Kolejna szansa na zobaczenie najnowszej premiery Bałtyckiego Teatru Różnorodności będzie w marcu.