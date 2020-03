Zalecenie M. Struka: te instytucje powinny zawiesić działalność

(1)

Stary Maneż nie odwołuje koncertów co jest równoznaczne z tym, że nie ma podstaw do zwrotu za zakupione bilety. Według informacji na stronie sala koncertowa mieści ponad 1000 osób - czy to nie jest impreza masowa ? Mocno tracą w ten sposób w oczach klubowiczów .

Rozczarowany klubowicz