Lata 60. i latino w Teatrze Muzycznym. Po Koncercie Sylwestrowym na bis

4 stycznia 2020, godz. 10:00 (1 opinia) autor: Łukasz Rudziński

Fragmenty tegorocznego Koncertu Sylwestrowego Teatru Muzycznego w Gdyni.

Sylwestrowo-karnawałowa propozycja Teatru Muzycznego w Gdyni to sprawdzony format, który od ponad 20 lat cieszy się wielkim powodzeniem. Najnowszy Koncert Sylwestrowy, od 3 stycznia grany "na bis" w Muzycznym, nie ustępuje poprzednim tego typu propozycjom, chociaż nie ma takiej energii, jak ostatnie edycje. Sam w sobie jest jednak ukłonem w stronę publiczności, która zdecydowała o jego kształcie.

W pierwszej części wieczoru rozbrzmiały szlagiery polskiej piosenki lat 60., m.in. "Wojna domowa" z serialu o tym samym tytule (na zdjęciu). fot. Rzemieślnik Światła / Teatr Muzyczny w Gdyni

Wysłuchaliśmy hitów Czerwonych Gitar, Niebiesko-Czarnych czy Breakoutu. Na zdjęciu "Prześliczna wiolonczelistka" Skaldów. fot. Rzemieślnik Światła / Teatr Muzyczny w Gdyni

Nad sceną umieszczono tym razem Orkiestrę Teatru Muzycznego w Gdyni. Na zdjęciu podczas "Wala-Twist" Filipinek w wykonaniu zespołu żeńskiego. fot. Rzemieślnik Światła / Teatr Muzyczny w Gdyni

Koncerty Sylwestrowe w Muzycznym to tradycja zapoczątkowaną przez poprzedniego dyrektora tej sceny, Macieja Korwina . To dla dyrekcji teatru świetna okazja, by pokazać niemal wszystkich artystów Muzycznego - zarówno aktorów i solistów, jak i zespołu Baletu oraz Orkiestrę, wyeksponowaną podczas koncertów ponad sceną.Podczas ubiegłorocznych Koncertów Sylwestrowych przeprowadzono ankietę, w której można było wybrać repertuar na kolejną rewię. Widzowie wybrali polskie lata 60. i muzykę latynoamerykańską. W ten sposób reżyserowi spektaklu,, pozostało dobrać utwory i wymyślić jak zaprezentować tegoroczny materiał, który w pierwszej części wieczoru składa się z hitów sprzed ponad 50 lat, w drugiej przypomina różne rytmy latino (w większości również nie najnowsze), także te mało w Polsce znane, jak ballada peruwiańska "El Cóndor Pasa"., dlatego w pierwszej części znalazły się utwory z musicalu "Hairspray" - najnowszej premiery Muzycznego, które otwierały i zamykały pierwszy akt wieczoru. Natomiast w drugiej części, ku uciesze starszej części widzów, rozbrzmiał Tercet Egzotyczny i jego nostalgiczne "Pamelo żegnaj".Nie zabrakło polskiego folkloru, bo na trzy sposoby wykonano "Dwa serduszka" zespołu Mazowsze, rozsławione przez film "Zimna wojna".- słynna "Wojna domowa" z serialu o tej nazwie, "Dwudziestolatki" Czerwono-Czarnych, "Gdybyś kochał, hej" zespołu Breakout, "Prześliczna wiolonczelistka" Skaldów, "Niedziela będzie dla nas" Niebiesko-Czarnych czy szlagiery Czerwonych Gitar - m.in. "Nie zadzieraj nosa", "Takie ładne oczy" czy "Tak bardzo się starałem".W drugiej części wieczoru można się było z kolei bawić do takich utworów jak: "Samba de Janeiro", "La isla bonita" Madonny, "Corazon" Carlosa Santany, "La copa de la vida" Ricky'ego Martina czy "Nah neh nah" Vayi Con Dios. Nie zabrakło też wykonania a cappella poprowadzonego przez specjalistkę od przygotowania wokalnego(zaśpiewano w tej formie kompilację "Tico Liber Tango" do muzyki Astora Piazzolii.Artyści Muzycznego prezentują bardzo wysoki poziom, dlatego(świetnaw "Prześlicznej wiolonczelistce")Perłą pierwszej części wieczoru był jednak kameralny wokalny popis, który zaproponował własną interpretację "Dziwny jest też świat" Czesława Niemena, świetnie oddając cały ładunek emocjonalny utworu.W drugiej części spektaklu Wojciechowski przypomniał publiczności, że jest także świetnym pianistą, gdy wspólnie z Marcinem Pietrzakiem zagrali na dwa fortepiany improwizację samby i krakowiaka. Błyszczy teżw energetycznym "La copa de la Vida" niezwykle efektownie zaaranżowanym na mecz piłkarski orazw "Nah, neh, nah" Vayi Con Dios. Jednak gwiazdą drugiego aktu jest prowadząca wieczór Samanta () wyszydzająca pseudointelektualne słownictwo i nowomowę, dowcipnie kalecząc język polski.W drugiej części do artystów Muzycznego dołączyli współpracujący z Muzycznym członkowie Akrobatycznego Teatru Tańca Mira-Art.w roli szybującego w powietrzu kondora podczas "El Cóndor Pasa" w wykonaniuczywspólnie z Arturem Cichutą podczas efektownego tańca na rurze w trakcie "Corazon" Santany czy pozostałe tancerki podczas swoich ewolucji na materiale pionowym (aerial silk) dodali widowisku dużo kolorytu.Nie zabrakło niespodzianek dla widowni - w spektaklu pojawia się królowa Elżbieta II, Donald Trump czy Leonid Breżniew. W pewnym momencie polecimy w kosmos razem z psem Łajką i księdzem Twardowskim, wspomniana jest pierwsza dyrektorka Teatru Muzycznego Danuta Baduszkowa, a przez teatr przejdzie efektowny i żywiołowy karnawał w Rio.Właśnie tegoprzez większość spektaklu. Chociaż artyści każdego zespołu (imponują układy taneczne Baletu, w którym wyróżnia sięi Luis Granado, świetnie brzmi Orkiestra pod batutąi właściwie wszyscy soliści) bardzo dobrze prezentują się na scenie, to spektakl z racji nostalgiczno-wspomnieniowego charakteru pierwszej części jest jak na produkcje sylwestrowe Muzycznego stonowany i stateczny. Dopiero w połowie drugiej części widowisko zyskuje energię karnawałowego szaleństwa.Finałowy numer "The Sparkling Diamond" z musicalu "Moulin Rouge" choć brzmi i wygląda bardzo dobrze, to nie podrywa widzów z krzeseł. Podczas spektaklu 3 stycznia publiczność wstała dopiero po bisie. Jednak kolejny raz twórcy sylwestrowego widowiska w Muzycznym przekonali, że mają patent na sukces, bo. Dowodem wyprzedane wszystkie styczniowe koncerty, więc pozostaje mieć nadzieję, że w tym roku również wzorem ostatnich lat, koncert zaprezentowany zostanie "na bis" na zakończenie sezonu.