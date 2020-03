Książki polecane przez trójmiejskich pisarzy

23 marca 2020, godz. 07:00 (4 opinie) autor: Aleksandra Wrona

Stefan Chwin poleca dwa zbiory opowiadań. fot. Maciej Czarniak/Trojmiasto.pl

Jednym z najczęściej pojawiających się pomysłów na spędzenie czasu w domu podczas pandemii koronawirusa jest nadrabianie książkowych zaległości. Zapytaliśmy, jakie lektury na ten czas polecają trójmiejscy pisarze i pisarki. Warto pamiętać, że po książki wcale nie musimy wybierać się do księgarni, mnóstwo tytułów dostępnych jest w postaci e-booków lub audiobooków.

Monika Milewska radzi przejrzeć stare książki kucharskie, mogą okazać się pomocne w czasie, kiedy kuchenne zapasy ulegną uszczupleniu. fot. Lucyna Pęsik/Trojmiasto.pl

Janusz Leon Wiśniewski apeluje do swoich czytelników: "Zostań w domu! Czytaj książki!" mat. prasowe

Przede wszystkim polecam swoją najnowszą książkę pt.. To książka doskonała na taki czas, ponieważ łączy bardzo poważne sprawy z bardzo żartobliwym ujęciem. Moi czytelnicy twierdzą, że niektóre z nich pobudzają do gromkich wybuchów śmiechu, na przykład opowiadanie pt. "E-maile wiejskiego proboszcza" o tym, jak będzie wyglądał świat na parafiach za 100 lat, kiedy pojawią się tam rozmaite urządzenia elektroniczne, których jeszcze nie znamy. Jest też żartobliwa opowieść trochę podobna do "Lalki" Bolesława Prusa, ale kończy się inaczej, dość zabawnie. A oprócz tego są też opowiadania dość poważne, dotyczące świata wokół nas.Poza tym mogę polecić książkę najbardziej klasyczną z klasycznych i to jeszcze napisaną w związku z okolicznościami podobnymi do tych, w których się teraz znajdujemy. Jest to Giovanni Boccaccio- zbiór stu opowiadań, które zostały napisane w czasie zarazy, która opanowała w XIV w. Florencję i okolice. Grupa szlachetnych młodzieńców i szlachetnych dam nie wychodzi z domu i opowiada sobie rozmaite historie, wszystkie są bardzo zabawne, a niektóre bardzo nieprzyzwoite.Jestem znana z happy endów i szczęśliwych zakończeń, więc czytelnicy pewnie oczekiwaliby, bym poleciła książki pogodne i słodkie, ale nie będę kłamać! Miało być o tym, co ja czytam i co polecam do czytania w tym dość trudnym czasie.Jesteśmy karmieni różnorakimi informacjami i sami nie wiemy, co jest prawdziwe, a co nie. Zatem postanowiłam sięgnąć do książki, która wyjaśni mi to, czego jeszcze nie rozumiem w wirusowej kwestii. Jest to książkaSonii Shah. Dopiero przeczytałam połowę, ale już mogę powiedzieć, że warto.Jeżeli ktoś lubi książki o tym, jak ludzie sobie radzą w trudnych sytuacjach, powiedziałabym - w sytuacjach, które wymagają ogromnej solidarności międzyludzkiej, to polecam powieśćMarca Elsberga. Książka ta opowiada o tym, jak nagle w całej Europie następuje przerwa w dostawie prądu. Ludzie muszą zmierzyć się z nową rzeczywistością, rzeczywistością, której zupełnie nie rozumieją i do której nie są przystosowani. Brakuje wody, jedzenia i ogrzewania. Europę ogarnia ogromny chaos... Czytałam tę książkę jakiś czas temu, ale chyba do niej wrócę.I na koniec coś optymistycznego. Nie tylko dla dzieci.Eleanor H. Porter. Polyanna to jedenastoletnia dziewczynka, która w każdej sytuacji stara się znaleźć pozytywy! Swoim nastawieniem do życia zmienia świat na lepsze. To powieść, która pozwoli nam uwierzyć, że każde trudne wydarzenie jest po coś, ale też, że wszystko będzie dobrze.Pisanie książek wymaga odcięcia się od świata, a że pracuję właśnie nad nową książką naukową, więc od pewnego czasu żyję po części w domowej "kwarantannie". Tak się ciekawie składa, że książka, którą obecnie piszę, dotyczy gospodarki niedoboru w PRL. Nagle okazało się, że to temat na czasie: kolejki, puste półki, braki w domowej spiżarce, erzace - wszystkie te historyczne, wydawałoby się, zagadnienia znów pojawiły się w naszym życiu., które podpowiedzą, jak sporządzić oszczędny jadłospis, zrobić coś z najprostszych składników albo jak nie przejmować się, że połowy z nich brakuje. Pobawmy się w PRL. Taka zabawa przybliży go nam bardziej niż popularne gry planszowe, w których w kolejce stoją za nas nieczułe na upał i ziąb pionki.Vladmir Nabokov,. Pandemia to czas, kiedy rzeczywistość robi się nierzeczywista i patrzymy na rzeczy trochę z oddalenia - to dobry moment, żeby sięgnąć do jednej z najpiękniejszych "książek o książkach" w historii. Nabokov uważał, że każdą książkę powinniśmy czytać dla przyjemności podziwiania jej konstrukcji, a jeśli ktoś już naprawdę musi ekscytować się losami bohaterów, to niech sobie to przeczyta w ten naiwny sposób, a potem drugi raz, już "na serio". Nie szedłbym tak daleko, ale jego siedem wykładów o siedmiu powieściach - najbardziej polecam chyba ten o "Pani Bovary" - wspaniale otwiera nam oczy na to, jak szyta jest literatura przez jej genialnych krawców i dlaczego tak nas zachwyca.Emile Ajar (Romain Gary),. Są książki, których nie sposób nie przeczytać. Zostają na długo w głowie po przeczytaniu, rozniecają najróżniejsze emocje, długo uwierają tematyką. Chce się do nich wracać. Ale dopiero po jakimś czasie, aby na nowo ją przeżyć. Taką książką jest moim zdaniem jest powieść Romaina Gary'ego (wydana pod pseudonimem Emile Ajar). Przeglądałem swoją domową biblioteczkę, aby wybrać stos na nadchodzący czas w domu z bliskim i trafiłem na charakterystyczną okładkę. Wróciło wspomnienie. Zacząłem czytać i tak samo jak za pierwszym razem, kiedy podczas wakacji, wiele temu w małej księgarni w Choszcznie polecił mi ją przemiły księgarz, skończyłem dopiero, gdy dotarłem do ostatniej strony. Czytałem bez przerw zapominając o wszystkim innym. Z podobnymi jak wtedy emocjami.Opis losów małego Momo - dziecka paryskiej ulicy - i wychowującej go schorowanej pani Roza to jedynie pretekst, aby opowiedzieć przepiękną historię o miłości i człowieczeństwie. Tak aktualnych w obecnej chwili. Romain Gary otrzymał za tę powieść prestiżową nagrodę Goncourtów. Jako jedyny pisarz otrzymał tę nagrodę dwukrotnie, mimo że może ona być przyznana danemu autorowi tylko raz. Jak do tego doszło jest interesującą historią samą w sobie.Na czas kwarantanny polecam książkę, która ukazała się dobrych parę lat temu, ale wciąż dostępna jest w sprzedaży. ToWiktora Jerofiejewa, opowieść o stawaniu się pisarzem, o symbolicznym zabójstwie własnego ojca Władimira, radzieckiego dygnitarza, który miał bezpośredni kontakt ze Stalinem, o różowym i zakłamanym życiu rodziny Jerofiejewów, o Rosji sowieckiej, o mechanizmach władzy i zniewolenia.Cenne są w tej książce refleksje o duszy rosyjskiej, o wielkie literaturze tworzonej w tym języku, o Dostojewskim, Gogolu, Tołstoju, opinie często krytyczne, mocne, ale zawsze pogłębione. Ciekawe wydają się ogólne przemyślenia na temat rodzicielstwa: "Jesteśmy dla dzieci buforem oddzielającym je od śmierci. One dla nas - nie tylko przedłużeniem rodu, ale też obietnicą naszej osobistej wieczności". Albo: "Rodzice są ważniejsi od literatury. Przy ich opisie styl pisarza zaczyna wibrować". I może właśnie ta wibracja jest w książce Jerofiejewa najważniejsza. "Dobry Stalin" to lektura bolesna, pokazująca, że choroba duszy, jaką jest kłamstwo, niesie większe spustoszenie niż jakikolwiek wirus.