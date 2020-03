Anna Cieślak i Rafał Zawierucha. Wkrótce Festiwal Zielone Oko

4 marca 2020, godz. 15:00 autor: Łukasz Rudziński

Teatralno-filmowy festiwal kryminału Zielone Oko pozwoli zobaczyć najnowsze ekranizacje kryminału cyklu "Teatroteka" oraz spektakle grane na żywo (na zdjęciu jedno z takich widowisk z wcześniejszych edycji). mat. prasowe

Po trzech latach przerwy do Teatru na Plaży w Sopocie wraca kryminał. Teatralno-filmowy festiwal kryminału Zielone Oko to okazja, by nie tylko posłuchać, ale też zobaczyć na żywo wyjątkowe spektakle z udziałem cenionych aktorów (m.in. Anny Cieślak i Rafała Zawieruchy). Impreza odbędzie się w dniach 5-8 marca.

Jedną z trzech ekranizacji będzie "Alicja w krainie koszmarów" według pomysłu i reżyserii Piotra Domalewskiego, którą zobaczyć można w piątek, 6 marca. mat. prasowe

- Cieszymy się, że po trzech latach udało nam się wrócić do kryminału prezentowanego w formie teatralnej i telewizyjnej. Warto zauważyć, że proponowane przez nas widzom ekranizacje nie są wyszukane z archiwów. To najnowsze produkcje Teatroteki. Tylko u nas będzie można zobaczyć najnowsze słuchowiska Teatru Polskiego Radia w formie spektaklu - z aktorami, muzyką wykonywaną na żywo, ze scenografią i grą świateł. Jedyną różnicą w stosunku do pełnowymiarowych przedstawień będzie fakt, że wybitni aktorzy, których zobaczymy w Teatrze na Plaży, będą trzymać przed sobą scenariusze - wyjaśnia Michał Grubman, szef Teatru na Plaży.

Spektakl "Dwaj ludzie z szafy" Izy Żukowskiej w reż. Wojciecha Kukuły (który prezentowany będzie 8 marca) nawiązuje do filmu Romana Polańskiego z 1958 roku (na zdjęciu kadr z tego filmu). mat. prasowe

Pierwsze dwa dni poświęcone są projekcjom Kinoteatru, czyli ekranizacjom sztuk teatralnych, wyprodukowanych w ramach cyklu "Teatroteka". Pierwszego dnia festiwalu (w czwartek, 5 marca, o godz. 19) zobaczyć będzie można futurystyczny dramatwedług tekstu Agnieszki Wolny-Hamkało w reżyserii Joanna Kaczmarek (w spektaklu wystąpili m.in. Katarzyna Herman, Piotr Żurawski i Rafał Maćkowiak).Z kolei w piątek, 6 marca, o godz. 18:30 czeka nas mroczna ekranizacjaz udziałem Jowity Budnik, w reżyserii i na podstawie tekstu Piotra Domalewskiego, reżysera wielokrotnie nagradzanego filmu "Cicha noc" i byłego aktora Teatru Wybrzeże. Po tej projekcji (6 marca, o godz. 19:45) czeka nas telewizyjna adaptacja sztuki Jolanty Janiczakw reżyserii Darii Kopiec, która została nagrodzona za tę produkcję nagrodą Grand Prix na II Festiwalu Teatroteki.W takiej nietypowej formie, zawieszonej gdzieś pomiędzy spektaklem teatralnym, słuchowiskiem, czytaniem performatywnym i koncertem, każdy z trzech tego typu hybrydowych spektakli będzie w Teatrze na Plaży wykonany po raz pierwszy. Wezmą w nich udział cenieni aktorzy polskiego kina i teatru:(filmowy Polański z ostatniego filmu Quentina Tarantino "Pewnego razu w Hollywood"),. Muzykę na żywo do prezentowanych spektakli wykona duet kompozytorskiZagrają oni w sobotę, 7 marca, o godz. 18 wwedług tekstu i w reżyserii Jana Warenyci, poświęconej oficerowi Ludowego Wojska Polskiego, kapitanowi Leonowi Wilkowi, służącemu w "zielonym garnizonie", na Pomorzu. "Sprawa Kapitana Wilka" oparta jest luźno na autentycznym zdarzeniu, które miało miejsce pod koniec PRL-u. Po spektaklu odbędzie się spotkanie z twórcami i aktorami przedstawienia.Z kolei w niedzielę, 8 marca, zobaczyć można dwa spektakle. Najpierw (8.03, godz. 16:30) będzie towedług tekstu Marcina Wrońskiego w reżyserii Wojciecha Kukuły. Cały Szkodyń huczy od plotek, bo w miasteczku znikają bez śladu przyjezdni. Co łączyło zaginionych i czy przypadkiem sami nie byli winni? - dowiedzą się widzowie w Teatrze na Plaży.Potem (8 marca o godz. 18) zagrani zostanąwedług tekstu Izy Żukowskiej, również w reżyserii Wojciecha Kukuły. Ponad 60 lat minęło od dnia, gdy na sopockiej plaży pojawili się "Dwaj ludzie z szafą" w filmie Romana Polańskiego. Wraz z bohaterami przedstawienia można spróbować poszukać odpowiedzi na pytanie: "co znajdowało się w tej szafie", a odpowiedź może się okazać naprawdę zaskakująca. Po niedzielnych spektaklach również odbędą się spotkania z twórcami i aktorami spektakli.Bilety na spektakle sobotnio-niedzielne kosztują 35-40 zł. Bilety na projekcje ekranizacji z cyklu Teatroteka to koszt 10 zł. Karnet na wszystkie wydarzania to wydatek 90 zł.