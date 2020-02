Jeden za wszystkich. O "Trzech muszkieterach" Teatru Miejskiego

24 lutego 2020, godz. 11:00 (4 opinie) autor: Łukasz Rudziński

Wysyłaniu dziecka w świat (jak w typowej bajce) towarzyszy kilka zaskakujących, łamiących konwenanse zdarzeń. Na zdjęciu: Elżbieta Mrozińska, Maciej Wizner (w środku) i Bogdan Smagacki. fot. Maciej Czarniak / trojmiasto.pl

Opowieści spod znaku "płaszcza i szpady" budzą dziś uzasadniony sentyment i - co widać zwłaszcza w kinematografii - prowokują do licznych nawiązań do słynnych "Trzech muszkieterów" Aleksandra Dumasa. Twórcy spektaklu Teatru Miejskiego w Gdyni wyszli z założenia, że D'Artagnan i spółka to symbole popkultury, co oznacza, że wszystkie chwyty są dozwolone. Szalony, dowcipny, nietypowy dla Teatru Miejskiego spektakl to prawdziwy powiew świeżości na tej scenie.

Repertuar Teatru Miejskiego do końca sezonu

Tytułowi trzej muszkieterowie, czyli od lewej: Atos (Grzegorz Wolf), Aramis (Mariusz Żarnecki) i Portos (Maciej Sykała) w spektaklu Rafała Szumskiego są emerytami, przyrośniętymi do ławeczki. fot. Maciej Czarniak / trojmiasto.pl

35-letni D'Artagnan (Maciej Wizner) po mężnej decyzji, by opuścić rodzinne gniazdo, ma ręce pełne roboty. fot. Maciej Czarniak / trojmiasto.pl

Zaskakuje ekscentryczny, ujmująco żałosny kardynał Richelieu w wykonaniu Dariusza Szymaniaka. fot. Maciej Czarniak / trojmiasto.pl

W spektaklu poświęconym muszkieterom nie mogło zabraknąć pojedynków na szpady. fot. Maciej Czarniak / trojmiasto.pl

Teatry w Gdyni

Zaskakująco jest niemal od pierwszej chwili, gdy na scenie pojawiają się ubodzy wieśniacy - rodzice D'Artagnana (). Matka () z metką na nowych butach i ojciec (), który stara się przekonać 35-letniego syna z domowego gniazda, roztaczając przed nim romantyczne wizje pojedynków i ekscytujących przygód u boku Atosa (), Aramisa () i Portosa ().Po chwili akcja przenosi się na dwór królewski i podziwiamy na osobliwym tronie kardynała Richelieu (), który spiskuje, oddychając niczym... Lord Vader z "Gwiezdnych wojen". To dopiero pierwsze z wielu nietypowych, odważnych, wręcz bezczelnych skojarzeń, jakimi bawi się cały zespół twórców i realizatorów "Trzech muszkieterów" Teatru Miejskiego w Gdyni.W jednej chwili jesteśmy na dworze króla i obserwujemy absurdalną scenę zamiany kostiumów między bohaterami lub przebiegłe spiski kardynała, w innej towarzyszymy D'Artagnanowi, który chce dotrzeć do idoli z dzieciństwa i stać się czwartym muszkieterem i ich towarzyszem szpady. Nie brakuje przy tym całego morza popkulturowych skojarzeń, w tym superbohatera z komiksów Marvela, Jamesa Bonda czy licznych odniesień do twórczości Williama Szekspira i nawiązań do wcześniejszych spektakli Miejskiego (szczególnie "Romea i Julii").Pomysł autorki sztuki Marty Guśniowskiej opiera się na zabawie konwencją powieści "płaszcza i szpady".Trzej muszkieterowie to starzy, zgnuśniali, przyrośnięci do ławki tetrycy, którzy dawno zapomnieli o budzących dreszczyk emocji przygodach. Teraz wolą raczyć się koniaczkiem, niż ratować świat.Młody D'Artagnan uwiedziony wizją romantycznych przygód i powinnościami dojrzałego mężczyzny, które wtłacza mu ojciec - "posadzić drzewo, zbudować dom i... inne takie" - rusza, by ich odnaleźć, ale szybko okaże się, że najbardziej zawróci mu w głowie piękna Konstancja (). Konstancja ma dla niego trudną i niebezpieczną misję, by pomóc nierozważnej królowej (). Wskrzeszona zostanie idea "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!", ale całe mnóstwo przeciwników, z którymi trzeba będzie się zmierzyć, nie ułatwi zadania.Reżyser(tegoroczny absolwent Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie) bawi się odniesieniami do dzisiejszych idoli mas - ikon popkultury, z pełnym dowcipu, choć adekwatnym do rodzaju teatru serwowanego w "Trzech muszkieterach", stosunkiem do kultury francuskiej.Znajdzie się więc miejsce m.in. dla "Czasu katedr" z musicalu "Notre Dame de Paris", jest wykład o Notre Dame i Sekwanie, piosenka Edith Piaf czy słynne "Holding Out For A Hero" Bonie Taylor, wykonane przezpo francusku. Zresztą, pierwszą frazę refrenu tej piosenki - "I need a hero" - potraktować można jako motto przedstawienia. Nie brakuje też jednego z symboli francuskiej kultury - Mima ().Błyskotliwa, dowcipna, szalona komedia posiłkuje się zredukowaną do niezbędnego minimum scenografią i zabawnymi, łączącymi czasy trzech muszkieterów ze współczesnością kostiumami, zabawną w układach zbiorowych choreografiąoraz muzyką przygotowaną przez. W klimat spod znaku "płaszcza i szpady" i nastrój Paryża wprowadzają widzów animacjeZaskakuje ekscentryczny kardynał Richelieu, grany przez, bawi do łez niezbyt rozgarnięty La Fąfą "kocham przemoc" w wykonaniu, przezabawna w roli królowej jest, dużo wdzięku ma przewodniczka po Paryżu, jak zwykle wyróżniająca się wokalnie.Bardzo udaną kreację zbiorową tworzą trzej muszkieterowie:. Dobrze skrojeni na potrzeby spektaklu są rodzice D'Artagnana, grani przez. Sam D'Artagnanjest obok kardynała Richelieu naturalnym przewodnikiem akcji. Doskonały, bodaj najzabawniejszy moment spektaklu to fantastyczny epizod księcia Buckinghama w wykonaniuw scenie z Maciejem Wiznerem i Weroniką Nawieśniak. Niemal każdy z aktorów dobrze odnalazł się w zaproponowanej przez reżysera formie.Oczywiście, bo kreślona grubą kreską komedia w wielu momentach wygląda na karykaturę spektaklu i właśnie z odniesień do znanych nam wzorców czerpie swój potencjał satyryczny.Rafał Szumski nie uniknął wpadek (niektóre sceny są wyraźnie za długie, nie wszystkie rozwiązania sceniczne są równie finezyjne), ale dynamiczna, wartka akcja i radość z gry całego zespołu przesądzają o sukcesie przedstawienia, które dla Miejskiego jest powiewem świeżości i z nadętą, pretensjonalną sztuką czy wymuszonym dowcipem nie ma nic wspólnego. W końcu potrzeba superbohatera, zaznaczona w akcji i równie zabawnej muzyce spektaklu, jest potrzebą ponadczasową. Od czasów Aleksandra Dumasa niewiele się w tym zakresie zmieniło.