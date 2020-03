Jakie nowe spektakle zobaczysz przez internet?

25 marca 2020, godz. 11:00 autor: Łukasz Rudziński

W piątek, 27 marca, premierę online będzie miała bardzo dobra komedia Gdyńskiego Centrum Kultury - "Zacznijmy jeszcze raz" w reżyserii Tomasza Sapryka, jednego z aktorów przedstawienia. fot. Maciej Czarniak / trojmiasto.pl

W internecie "uwalnianych" jest coraz więcej rejestracji spektakli teatralnych. Zarówno tych najnowszych, jak i nieco starszych produkcji. Przyglądamy się najciekawszym z nich, nie pomijając trójmiejskich propozycji. Zobacz, jakie premiery online i wydarzenia teatralne czekają nas w najbliższym tygodniu.

Musical w wykonaniu dzieci "Wielka Podróż Dorotki" Sopockiego Teatru Muzycznego Baabus Musiclis można oglądać w interencie w dwóch częściach. Pierwsza jest dostępna do 29 marca, druga będzie dostępna po tej dacie. fot. Maciej Czarniak / trojmiasto.pl

Wiele wartościowych spektakli z kraju i z zagranicy

Przedstawienie Teatru Soho w Warszawie, "Idiota" w reżyserii Igora Gorzkowskiego, dostępne jest online każdego dnia do końca marca w godzinach 18-21. fot. Dawid Linkowski / GTS

Do sieci trafił też dyplom białostockiej filii Akademii Teatralnej w Warszawie - "Świętoszek" w reżyserii Pawła Aignera, który obejrzeć można do końca marca. mat. prasowe

Kolejny bogaty w premiery online weekend

Nowy Teatr w Warszawie w niedzielę w południe prezentuje kolejne tytuły ze swojego repertuaru. Po "Nancy. Wywiad" czas na "Jezusa" w reżyserii obiecującego Jędrzeja Piaskowskiego. Tytuł dostępny będzie w niedzielę i poniedziałek 29-30 marca. fot. Monika Stolarska

W weekend Teatr Wybrzeże zdecydował się na udostępnienie nagrania spektaklu, który zainaugurował scenę Stara Apteka - zobaczyć można było rejestrację "Ruskich" w reżyserii Adama Orzechowskiego. Jest szansa, że wkrótce zobaczymy inne propozycje.Z kolei Gdynia Kulturalna opublikowała nagranie kolejnego spektaklu Teatru Gdynia Główna - po "Dzielnym kapitanie Ahabie" w reż. Grzegorza Kujawińskiego do sieci trafiłow reżyserii Ewy Ignaczak.Zobacz spektakl -- TEATR DLA DZIECI;Zobacz spektakl -- dla dorosłych.Swoją produkcję w sieci opublikował też Teatr Dada von Bzdülöw . Udostępniono widzom spektaklz 2015 roku, spektakl o śmierci w oparach absurdu, jak twórcy sami go określają.Zobacz spektakl -- dla dorosłych.Z kolei Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis , w którym występują dzieci pod okiem Jadwigi Kościk i Magdy Adamowskiej, udostępnia jeden ze swoich dziecięcych musicali -. Spektakl podzielony został na dwie części, pierwszą oglądać można do niedzieli, 29 marca, do godz. 16. O tej porze udostępniona zostanie na Facebooku teatru druga część przygód Dorotki, Blaszanego Drwala i spółki.Zobacz spektakl- (pierwsza część dostępna do 29 marca, do godz. 16, część druga dostępna od 29 marca, godz. 16) - TEATR DLA DZIECI.Działające w Konsulacie Kultury Gdyńskie Centrum Kultury szykuje natomiast premierę online komediiw reżyserii Tomasza Sapryka. "Największą wartością sztuki i samego przedstawienia jest jasne przesłanie i misternie utkana intryga. Za pomocą różnych środków poznajemy prawdę o kryzysie małżeńskim i problemach związków z długoletnim stażem" - pisaliśmy w recenzji spektaklu. Przedstawienie będzie miało swoją premierę w internecie w piątek, 27 marca, o godz. 20 i będzie to jednorazowa emisja.zaprasza na kolejne spektakle. Dla najmłodszych udostępnionoreż. Yojiro Ichikawy. Nieco starsze dzieci z pewnością zaciekawią, powstałe na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena w reżyserii Igi Gańczarczyk. Natomiast dorośli mogą obejrzeć przedstawienie Grażyny Kanina postawie sztuki Torstena Buchsteinera, którego kanwą stały się tragiczne wydarzenia z moskiewskiego teatru na Dubrowce.Zobacz spektakl -- (dostępny do niedzieli, 29 marca, do godz. 20) - TEATR DLA DZIECI;Zobacz spektakl -- TEATR DLA DZIECI;Zobacz spektakl -- dla dorosłych.Strategie prezentowania spektakli online są jednak bardzo różne. Jedni po prostu wrzucają linki do spektakli na swoich stronach, inni organizują premiery projekcji online. Część udostępnionych nagrań spektakli trafia do sieci tylko na czas emisji, część można oglądać przez kilka, kilkanaście godzin lub dni. Są wreszcie tacy, którzy budują regularny repertuar online.Do tych ostatnich zalicza się warszawskiprowadzony przez Igora Gorzkowskiego. Teatr Soho udostępnia w sieci nagranieFiodora Dostojewskiego w reżyserii Gorzkowskiego... każdego dnia kwarantanny w godz. 18-21. Codziennie więc można obejrzeć przedstawienie, które zyskało dużą aprobatę widzów i krytyków.W środę, 25 marca, czeka nas też jednorazowa okazja, by zobaczyć online spektaklw reżyserii Bartosza Szydłowskiego. Projekcja rozpocznie się o godz. 20. Również w środę o godz. 20 i także tylko w czasie premiery online zobaczyć można spektaklMarii Dąbrowskiej w reżyserii Sebastiana Majewskiego, zrealizowanego wZ koleiIwana Wyrypajewa w reżyserii Aleksandry Skorupy zaprezentuje w sieci. Przedstawienie dostępne będzie online przez kolejne 24 godziny. Z kolei w sobotę, 28 marca, (godz. 20) słupski teatr na tych samych zasadach zaprezentujeDaniela Odiji w reżyserii Ivo Vedrala. Słupski teatr udostępnia zapisy techniczne przedstawień (statyczna kamera z tyłu sceny).W swoim repertuarze onlineproponuje drugie przedstawienie -w reżyserii Agnieszki Błońskiej, skonstruowane na podstawie rozmów z mieszkańcami Pragi oraz aktorami Teatru Powszechnego, z elementami science-fiction i "wishful thinking". Dostępne jest w sieci od wtorku do niedzieli, 28 marca. Jeszcze dłużej, bo do 31 marca, prezentowany będziewedług Moliera w reżyserii Pawła Aignera. To spektakl zrealizowany w 2016 roku jako dyplom IV roku studentów. Oglądać go można online przynajmniej do 31 marca.Zobacz spektakl -Zobacz spektakl -(dostępny do 31 marca, z możliwością przedłużenia).Ogromny sukces (35 tys. widzów online) jednorazowej emisji monodramuskłoniłdo ponownego, jednorazowego udostępnienia spektaklu w najbliższy czwartek o godz. 20. Z kolei sukces jednorazowej projekcji "Cząstek kobiety" (8 tys. widzów) zachęciłGrzegorza Jarzyny do kontynuacji prezentacji spektakli z repertuaru tego teatru. W sobotę o godz. 19 z perspektywy własnej kanapy będzie można zobaczyćGeorga Büchnera w reżyserii Grzegorza Jaremki.Nowość proponuje też, która udostępni widzomBizeta w reżyserii Andrzeja Chyry. Operę obejrzeć można jako jednorazowe projekcje 28 i 31 marca oraz 1 kwietnia o godz. 19. Warto pamiętać, że miłośnicy oper i baletu mogą też oglądać spektakle operowe i baletowe(codziennie inna opera, udostępniana na 24 godziny),(najbliższy balet - "Piotr i Wilk" 27 marca, a opera "Acis i Galatea" 3 kwietnia) i(spektakle można oglądać przez trzy dni od premiery).jako pierwszy sprzedaje linki do projekcji online, dostępne przez trzy dni od daty premiery. W ten sposób (z płatnym 5 zł dostępem) oglądać można jeden z przebojów teatru sprzed kilku lat - drapieżnąw reżyserii Pawła Szarka - nagranie udostępniane będzie od soboty, 28 marca, od godz. 19:15. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży dostępu trafią do aktorów bez etatów, którzy nie mają teraz żadnych źródeł dochodów.W niedzielę drugie swoje przedstawienie online udostępnia też prowadzony przez Krzysztofa Warlikowskiego. W niedzielę, 29 marca, od południa oglądać można spektaklwedług scenariusza Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy w reżyserii tego pierwszego. Przedstawienie oglądać można również przez cały poniedziałek, 30 marca.