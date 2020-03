Gdynia: miejskie placówki nieczynne do odwołania

11 marca 2020, godz. 15:00 (12 opinii) autor: Alicja Olkowska

Od dziś, tj. od 11 marca, do odwołania zamknięte pozostanie m.in. Gdyńskie Centrum Filmowe. fot. Agnieszka Potocka/Trojmiasto.pl

We wtorek prezydenci Gdańska i Sopotu odwołali wszystkie miejskie wydarzenia z powodu obawy przed koronawirusem. W środę doszła decyzja marszałka Mieczysława Struka, który zalecił instytucjom kultury, dla których Samorząd Województwa Pomorskiego pełni funkcję organizatora, zawieszenie działalności. Teraz głos zabrał prezydent Gdyni, który ogłosił listę miejskich obiektów zamkniętych do odwołania. Poniżej treść komunikatu.

Odwołane imprezy w Gdyni - aktualizacja

Od dziś, tj. od 11 marca, do odwołania zamknięte pozostaną:



Teatr Muzyczny i Teatr Miejski;



Gdyńskie Centrum Filmowe;



Muzeum Miasta Gdyni;



Muzeum Emigracji;



Konsulat Kultury;



wszystkie biblioteki miejskie;



wszystkie baseny miejskie;



Centrum Nauki Experyment;



Centrum Konferencyjne w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym;



InfoBox;



Miejska Informacja Turystyczna;



Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych;



Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Biura Porad Obywatelskich



Gdynia Arena;



Stadion Miejski i Narodowy Stadion Rugby;



wszystkie Przystanie;



Klub Abstynenta Krokus;



wszystkie placówki wsparcia dziennego SPOT;



Wymiennikownia;



kolejka na Kamienną Górę;



Lodowisko miejskie;



Urban Cafe w UrbanLab.

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek po naradzie z zespołem ds. koronawirusa powziął następujące decyzje mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczanie ryzyka zakażenia.Decyzje co do późniejszych wydarzeń będą podejmowane w miarę rozwoju sytuacji.Odwołane są wszystkie zajęcia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu, w tym zajęcia z hipoterapii. Obiekty sportowe są zamknięte dla publiczności. Treningi i mecze odbywają się na tę chwilę normalnie, ale bez publiczności.W autobusach komunikacji miejskiej do odwołania kierowcy nie będą sprzedawać biletów Od jutra, tj. od 12 marca, nie będą prowadzone lekcje i zajęcia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w przedszkolach a także w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, natomiast do piątku szkoły i przedszkola pozostaną otwarte w ramach funkcji opiekuńczych dla tych rodziców, którzy nie są w stanie natychmiast zorganizować opieki dla swoich dzieci. W szkołach odwołane są wszelkie imprezy oraz zajęcia dodatkowe, edukacyjne, sportowe, integracyjne, w tym organizowane w ramach programu Szkół Otwartych.Nie będzie działał Młodzieżowy Dom Kultury, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień.Od jutra nie działają także żłobki.