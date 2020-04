Gdańskie carillony nadal koncertują

17 kwietnia 2020, godz. 15:00 autor: Ewa Palińska

Monika Kaźmierczak ukończyła Akademię Muzyczną w Gdańsku oraz Niderlandzką Szkołę Carillonową w Amersfoort. Od wielu lat realizuje z powodzeniem projekty propagujące muzykę carillonową. fot. Ola Guździk

W piątki o godz. 17, a w soboty o godz. 12:05 gdańska carillonistka Monika Kaźmierczak zaprasza na koncerty z wieży Ratusza Głównego Miasta. Mieszkańcy Długiego Targu i najbliższej okolicy będą mogli posłuchać muzyki na żywo, choćby przez otwarte okna. Dla pozostałych przygotowano transmisje online, podczas których, oprócz delektowania się brzmieniem dzwonów wieżowych, będziemy mogli poznać wiele ciekawostek związanych z tymi niezwykłymi instrumentami oraz wykonywanym na nich repertuarem.

Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, w którym znajdują się carillony. Jeden z nich znajduje się w kościele św. Katarzyny.

- Carillon Ratusza Głównego Miasta, na nasze szczęście, nie milknie i może dalej nieść pociechę w tych trudnych czasach - mówi Monika Kaźmierczak, gdańska miejska carillonistka. - Podczas najbliższych koncertów zaprezentuję państwu repertuar wielkanocno-wiosenny. W programie znajdzie się również miejsce dla muzyki Beethovena, z okazji jego 250 rocznicy urodzin, którą w tym roku świętujemy. Będzie też premiera - od zaprzyjaźnionej litewskiej kompozytorki Lorety Narvilaite z Kłajpedy dostałam skomponowany w ostatnich dniach utwór o tytule "Dźwięk przemawia do ciszy", o którym jego autorka pisze: "W tym trudnym i niepewnym czasie szczególnie musimy zachęcać się wzajemnie, podsycać swoją kreatywność oraz pozytywne myślenie. Wszystko będzie dobrze! Znów będziemy się spotykać i delektować się magią wspólnego koncertowania".

Gdańsk jako jedyne miasto w Polsce posiada trzy czynne carillony koncertowe, a więc takie, które składają się z co najmniej 23 dzwonów. Dwa z nich znajdują się w wieżach kościoła św. Katarzyny (50 dzwonów) oraz Ratusza Głównego Miasta (37 dzwonów). Trzeci - "Gdańsk" - jest carillonem mobilnym i składa się z 48 dzwonów. Wszystkie są zarządzane przez Muzeum Gdańska Gdańskie carillony są takim unikatem, że nawet osoby na co dzień zajmujące się muzyką, jeśli wcześniej nie miały z nimi styczności, posiadają znikomą wiedzę na ich temat. Gdańszczanie mają z nimi kontakt na co dzień, bo dzwony wieżowe rozbrzmiewają w przestrzeni miejskiej każdego dnia. Ta systematyczność niekiedy jednak sprawia, że ich brzmienie nam powszednieje - słyszymy je, ale się w nie nie wsłuchujemy. A szkoda, bo - jak zostało wspomniane - możliwości posłuchania carillonów na żywo nie ma w żadnym innym mieście w Polsce.Koncerty carillonowe, jakie odbywają się w piątki o godz. 17 i w soboty o godz. 12:05, będą stanowiły znakomitą okazję, aby wiedzę na temat carillonów poszerzyć bądź odświeżyć, bo oprócz muzyki wysłuchamy też wielu ciekawostek dotyczących zarówno instrumentu, jak i repertuaru grywanego na nim obecnie i w przeszłości.Koncerty są transmitowane na stronie gdańskich carillonów na portalu społecznościowym.Monika Kaźmierczak jest absolwentką gdańskiej Akademii Muzycznej oraz Niderlandzkiej Szkoły Carillonowej w Amersfoort. Na gdańskich carillonach gra od 2001 roku, a od 2018 roku oficjalnie piastuje przywrócone stanowisko miejskiej carillonistki