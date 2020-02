Galeria Klif - ważne miejsce na kulturalnej mapie Gdyni

25 lutego 2020

Wystawy na trwałe wpisały się w przestrzeń Galerii Klif. mat. prasowe

Zakupy, moda, usługi - to jasne. Ale galerie handlowe chcą dziś oferować znacznie więcej. Galeria Klif pokazuje, jak wyznaczać nowe trendy i konsekwentnie inicjuje wydarzenia kulturalne, które przyciągają mieszkańców Trójmiasta.

Wystawy w Galerii Klif

- Miniony rok był dla nas pozytywnym zaskoczeniem. Przygotowywanie wystawy muzealnej w galerii handlowej jest pomysłem nieoczywistym. A jednak okazało się to sukcesem medialnym i wizerunkowym dla obu stron. Wystawy w Galerii Klif to dla nas możliwość pokazania historii Gdyni ludziom, dla których galeria nie kojarzy się w pierwszej kolejności z galerią sztuki, ale to nie znaczy, że nie lubią obcować z kulturą - mówi Ewa Siwek, kierownik Działu Promocji Muzeum Miasta Gdyni.

Galeria Klif okazała się idealnym miejscem do przeprowadzenia lekcji o Gdyni. mat. prasowe

Lekcja historii przy fontannie

W marcu niezwykły festiwal pianistów

Wystawy w Galerii Klif będzie można podziwiać w kolejnych tygodniach. mat. prasowe

Dzieła Vasyla Netsko w Galerii Klif

Kilkanaście wydarzeń kulturalnych i wielka akcja społeczna "Z miłości do Gdyni" pokazały nowe oblicze Klifu - galerii wyznaczającej trendy łączenia kultury z przestrzeniami handlowymi. Obiekt stał się partnerem dla artystów, którzy mogą czuć w Galerii Klif swobodę przekładającą się na kontakt z odbiorcami.Przełomem była nawiązana w 2019 roku współpraca z Muzeum Miasta Gdyni. Rozpoczęła nowy fascynujący etap w historii galerii. Jej owocem jest pięć ciepło przyjętych wystaw, odsłaniających karty z przeszłości miasta.W polskich warunkach taka kooperacja to rzadkość, ale - jak przekonują jej organizatorzy - warto było ją podjąć.Już na przełomie marca i kwietnia w Galerii Klif pojawi się nowa wystawa we współpracy z Muzeum Miasta Gdyni. Jej temat jest na razie niespodzianką, ale już teraz wiadomo, że będą to historie pokazujące piękne, ciekawe, zaskakujące dzieje miasta i jego mieszkańców.Współpraca z muzeum potrwa co najmniej do końca 2021 roku, więc doznań kulturalnych nie powinno zabraknąć.Światowe trendy pokazują, że kultura będzie coraz bardziej obecna w naszym codziennym życiu. Duże zainteresowanie spotkaniami autorskimi i wystawami zorganizowanymi w Galerii Klif pokazują wartość takich inicjatyw.Tegoroczne spotkanie z, towarzyszące wystawie Bohaterowie Gdyni, które zbiegło się z rocznicą nadania praw miejskich Gdyni, okazało się sukcesem.Zaślubiny z morzem, willa trzech kobiet i honorowy kapitan Stankiewicz to tylko niektóre z tajemnic, jakie mieli okazję poznać słuchacze urodzinowej lekcji historii. Przybyły dziesiątki osób. Wśród słuchaczy można było znaleźć uczniów pobliskich szkół i miłośników historii miasta z morza i marzeń.W tym roku Galeria Klif nie zwalnia tempa, dalej chcąc zaskakiwać kulturalnie odwiedzających. Drzwi dla artystów będą coraz szerzej otwarte. Pod koniec marca w galerii będzie królować muzyka klasyczna. Wszystko za sprawą weekendowego festiwalu 3city Piano Days.To unikalne przedsięwzięcie muzyczne, podczas którego koncertują doświadczeni i młodzi wykonawcy w różnych miejscach przestrzeni publicznej, takich jak np. galerie handlowe. Całość ma popularyzować edukację gry na fortepianie, pianinie i instrumentach klawiszowych.Oprócz tego w Galerii Klif można oglądać m.in. wystawy malarstwa i grafiki, które powstają we współpracy z Project ART.Wydarzeniem najbliższych miesięcy będzie wystawa malarstwa. Artysta pochodzi z Ukrainy, jest absolwentem Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki. Od pięciu lat mieszka i jest związany z trójmiejskim środowiskiem artystycznym.Zajmuje się malarstwem sztalugowym i ściennym oraz rzeźbą. Jego inspiracją są emocje związane z codziennym życiem, otaczająca natura, filozofia i kultura Wschodu. Vasyl Netsko jest także utytułowanym sportowcem, uprawia kulturystykę. Jest byłym mistrzem Ukrainy w tej dyscyplinie. W Trójmieście nie tylko maluje obrazy, ale również pracuje jako trener personalny i masażysta.