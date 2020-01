Droższe bilety do Teatru Miniatura i Teatru Gdynia Główna

13 stycznia 2020, godz. 07:00 (1 opinia) autor: Łukasz Rudziński

Ceny biletów do Teatru Miniatura ujednolicono, co oznacza w wielu przypadkach nieznaczną podwyżkę cen biletów. fot. Maciej Czarniak / trojmiasto.pl

Od Nowego Roku dwa trójmiejskie teatry wprowadziły korektę swoich cenników biletów. O kilka złotych wzrosły ceny biletów do Miejskiego Teatru Miniatura i Teatru Gdynia Główna. W Miniaturze ujednolicono ceny do poziomu 25 zł za bilet normalny i 20 zł za ulgowy. Z kolei w TGG podniesiono ceny o 5 zł.

- Zmiana cen biletów jest związana z chęcią uproszczenia cennika, który do tej pory był dość rozbudowany. Wprowadziliśmy też nowość w Miniaturze - wejściówki za 15 zł na wolne miejsca, które można kupić tuż przed spektaklem. Podwyżki są symboliczne, o kilka złotych. Oczywiście wpływ na tę decyzję miały też zmiany ustawowe, od Nowego Roku wzrasta płaca minimalna i stawka godzinowa, co znacząco wpływa na wzrost kosztów działalności teatru. Jednak nadal nasze ceny są stosunkowo niskie i konkurencyjne, zwłaszcza biorąc pod uwagę nakłady na produkcję spektakli i ich jakość - wyjaśnia Michał Derlatka, dyrektor Teatru Miniatura.

Ceny biletów do Teatru Gdynia Główna w przypadku każdego typu biletów podrożały o 5 zł. fot. Agnieszka Potocka / trojmiasto.pl

- Niestety wszystko drożeje. Z roku na rok rosną koszty produkcji spektakli, jak i samego grania. Coraz wyższe są również koszty eksploatacyjne naszej przestrzeni, dlatego nie mamy wyjścia i musimy nieco zamortyzować wyższe opłaty nieznacznie podniesionymi cenami biletów. Staramy się robić to w sposób możliwie delikatny, aby nasi widzowie za mocno tej zmiany nie odczuli. Trochę wyższe ceny mogą mieć też produkcje gościnne - wyjaśnia Grzegorz Kujawiński z Teatru Gdynia Główna.

W Teatrze Miniatura w Gdańsku dotąd obowiązywały trzy progi finansowe. Bilety na spektakle grane na Dużej Scenie kosztowały dotąd 24 zł za bilety normalne i 20 zł za ulgowe. Z kolei przedstawienia, które oglądać można na Scenie Kameralnej do końca 2019 roku, wyceniano na 20 zł (bilety normalne) i 18 zł (ulgowe). Wreszcie bilety na mieszczącą się na pierwszym piętrze teatru Salę Prób (grano tam najczęściej propozycje dla młodzieży i dorosłych) oznaczałyI właśnieOznacza to, że za wizytę osoby dorosłej z dzieckiem na spektaklu na Scenie Kameralnej (adresowanych zazwyczaj do młodszych dzieci) zapłacimy o 9 zł więcej, zaś w przypadku oglądania przedstawień na Dużej Scenie w analogicznej sytuacji wydamy o 3 zł więcej niż dotąd. Natomiast bez zmian pozostaną ceny propozycji Sali Prób.By skorzystać z oferty wejściówek za 15 zł, trzeba poczekać z zakupem biletu do 20 minut przed rozpoczęciem spektaklu - oferta dotyczy tylko wolnych miejsc (najtrudniej o nie na Scenie Kameralnej podczas propozycji dla tzw. najnajów). Za bilet wstępu na spektakle premierowe zapłacić trzeba będzie 40 zł (o 10 zł więcej niż dotąd).W przypadku Teatru Gdynia Główna sytuacja jest bardziej klarowna. Dotychczas bilety na spektakle wyprodukowane przez TGG kosztowały 35 zł (cena biletu normalnego) i 30 zł (ulgowego) w przypadku propozycji dla dorosłych oraz 25 zł za bilety na bajki. Wszystkie one zostały podniesione o 5 zł, co oznacza, że(bilety ulgowe).Z kolei koszt biletu na. Zachowano komplet zniżek w wysokości 5 zł dla posiadaczy Karty do Kultury, Metropolitarnej Karty do Kultury, Karty Gdynia Rodzinna, Karty Mieszkańca Gdyni oraz Karty Gdynia Senior Plus.Z nieco wyższymi niż 35-40 zł cenami biletów liczyć się trzeba w przypadku granej regularnie w Teatrze Gdynia Główna gościnnej produkcji Teatru Komedii Valldal - "Emigrantka" . W przypadku tego tytułu za wstęp na widownię zapłacić trzeba 45 zł (bilety normalne) i 40 zł (bilety ulgowe).