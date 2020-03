Co się dzieje w trójmiejskich teatrach?

27 marca 2020, godz. 13:05 (5 opinii) autor: Łukasz Rudziński

Życzenia od artystów Teatru Miniatura z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 2020, świętowanego przez artystów 27 marca.

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Teatru, przypadający na 27 marca, to bardzo trudny czas dla trójmiejskich teatrów. Instytucje zazwyczaj otwierające swoje placówki dla publiczności tym razem nie mogą zaprosić widzów do środka. Postanowiliśmy więc sprawdzić, co się dzieje w tych instytucjach. Opublikowano też werdykt kapituły Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego.

Wydarzenia organizowane online w najbliższym czasie

- Mamy dyżury dyrekcyjne i księgowe, pozostali pracują zdalnie i już wiemy, że ten stan potrwa na pewno do Wielkanocy. Aktorzy "To tu to dom" w dalszym ciągu mają próby do spektaklu, co jest ułatwione, bo przygotowuje go Jakub Ehrlichem z żoną Edytą Janusz-Ehrlich, więc prace nad tym tytułem przebiegają bez większych zakłóceń, choć premiera planowana na początek kwietnia zostanie przeniesiona. Dostosowując się do sytuacji, przenosimy swoją działalność do internetu.



W ramach "Miniatury dzieciom w sieci" produkujemy właśnie "Papety z ostatniej chwili", które już niedługo zaczną wyjaśniać dzieciom obecną sytuację teatru i tego, czym jest panująca na świecie pandemia koronawirusa - oczywiście w sposób adekwatny do wrażliwości młodego widza. Będziemy chcieli inspirować rodziców i pobudzać kreatywność u dzieci - wokół tego skupione będą nasze działania w najbliższym czasie - mówi Agnieszka Kochanowska z Teatru Miniatura.

Na takie obrazki w jak najbliższym czasie liczą wszyscy ludzie teatru. Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, obchodzonego 27 marca, wszystkim życzmy sobie artystów na scenach i pełnych widowni. fot. Dominik Werner / Teatr Wybrzeże

- Zgodnie z rozporządzeniami ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz marszałka województwa pomorskiego teatr zawiesił działalność. Na pewno nie zagramy do 10 kwietnia, choć liczymy się z przedłużeniem tego terminu. W związku z tym nie są obecnie prowadzone próby w teatrze, w administracji i księgowości mamy dyżury niezbędne do funkcjonowania instytucji. Prowadzimy jednak drobne prace inwestycyjne, związane z wykańczaniem sceny Malarnia, której otwarcie zostanie przeniesione na późniejszy termin i prawdopodobnie połączone z premierą "Intymnego życia Jarosława". Chcielibyśmy, by stało się to jeszcze w tym półroczu, ale jak doskonale zdajemy sobie sprawę, niczego w tej mierze nie można obecnie planować. Na szczęście nasi aktorzy dostają za obecne w repertuarze spektakle, odwołane ze względu na stan wyższej konieczności, pełne wynagrodzenie, więc do maja nie odczują tego tak mocno, jak wiele osób z naszej branży.



Pracujemy nad tym, aby móc udostępnić naszym widzom kolejne spektakle - jest szansa, że będziemy mogli zaprezentować nasze spektakle zarejestrowane przez Telewizję Polską. Wiemy już jednak, że ze względu na prawa autorskie nie będziemy mogli niestety zaprezentować "Blaszanego bębenka". Dla wszystkich najważniejsze jest, by móc wrócić do pracy i ponownie zagrać przed naszą publicznością i wierzymy, że stanie się to jak najszybciej i tego sobie życzymy z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru - mówi Adam Orzechowski, dyrektor Teatru Wybrzeże.

Obecnie Duża Scena Teatru Muzycznego w Gdyni jest pusta. Jednak dyrektor teatru, Igor Michalski, wierzy, że wkrótce znów się zapełni widzami oglądającymi produkcje Teatru Muzycznego. fot. facebook Teatru Muzycznego

- Tak jak inne teatry jesteśmy niedostępni dla publiczności. Próbujemy przenieść swoją aktywność do internetu, chociaż skupimy się na prezentacjach naszych artystów, piosenek czy fragmentów przedstawień, a nie całych spektakli. To ważne, żeby nie stracić kontaktu z naszymi widzami. Patrzę w przyszłość optymistycznie. Na 5 września planujemy premierę "Mistrza i Małgorzaty". Prace przygotowawcze do tytułu już trwają, w połowie kwietnia zorganizujemy casting na obsadę musicalu - pierwszy etap odbędzie się online, potem twórcy spektaklu zaproszą wybrane osoby do teatru. Dostaliśmy pieniądze na remont korytarzy, który za chwilę, wykorzystując przymusową przerwę, przeprowadzimy. Jestem dobrej myśli.



Życzę kolegom, żeby nie stracili pasji, energii i wiary w to, że teatr jest potrzebny i żeby mogli w jak najkrótszym czasie wrócić do pracy. Wszystkim ludziom, teatrom i publiczności z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru życzę, aby jak najszybciej spotkali się w teatrach - mówi Igor Michalski, dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni.

Życzenia od Teatru Miejskiego w Gdyni z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru składają Weronika Nawieśniak i Piotr Michalski.

- Niestety nastroje są fatalne. Mamy właściwie gotową premierę "Nastasja wychodzi za mąż" - zabrakło nam zaledwie tygodnia prób, by zamknąć spektakl. Teraz nie możemy ich przeprowadzać, czekamy, jak wszyscy, na możliwość powrotu do pracy. W teatrze odbywają się tylko dyżury - dyrekcji, księgowości czy osób z pionu administracyjnego. Mam wielką nadzieję, że po świętach wrócimy przynajmniej do prób. Rozpoczynamy też próby online do naszej muzycznej premiery na Scenę Letnią w Orłowie. Nie chcemy również dać zapomnieć naszym widzom o naszym teatrze, dlatego część działań przenosimy do internetu. Piotr Michalski czytać będzie "Dziady" Adama Mickiewicza, bo przecież to jedna z naszych najnowszych premier. Z kolei Maciej Wizner i Marta Kadłub zagrają dialogi z "Trzech muszkieterów". Efektów tej pracy należy się spodziewać już w przyszłym tygodniu - przyznaje Krzysztof Babicki, dyrektor artystyczny Teatru Miejskiego w Gdyni.

Chociaż Opera Bałtycka również zawiesiła działalność do odwołania, coraz więcej jej działań zakulisowych będziemy mogli oglądać w sieci. Trwają przygotowania do premiery opery "Wehikuł czasu" w reżyserii Tomasza Mana. fot. Łukasz Unterschuetz / trojmiasto.pl

Trójmiejskie teatry

- Działamy w bardzo ograniczonym zakresie, wykorzystując do maksimum obecne możliwości. Zespoły artystyczne pracują online. Wkrótce będziemy pokazywać ich aktualną pracę w naszych mediach społecznościowych. W administracji budynku wprowadziliśmy rotacyjne dyżury, zdecydowana większość pracowników przeszła na pracę zdalną, tak by zachować ciągłość funkcjonowania instytucji. Przygotowujemy się też do premiery "Wehikułu czasu" opery skierowanej do młodych widzów, która ma się odbyć pod koniec maja. Wierzymy, że uda się uratować z tego sezonu jak najwięcej.



Nagle cała aktywność przeniosła się do sieci. My w tej sytuacji chcemy pokazać, na czym polega nasza praca. Agnieszka Olszewska przeprowadziła spacer po opustoszałej operze. Będziemy kontynuować ten pomysł, pokazując naszą instytucję i jej codzienne funkcjonowanie "od kuchni". Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru życzę nam wszystkim, żeby - jak to wszystko minie - publiczność znów była z nami. Najważniejsze, by epidemia wyparowała z naszych serc i dusz - mówi Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor naczelny Opery Bałtyckiej w Gdańsku.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru opublikowano laureatów Nagród Teatralnych Marszałka Województwa Pomorskiego.



Laureatami zostali:



Paweł Aigner za reżyserię operetki "Karmaniola, czyli od Sasa do Lasa" Stanisława Moniuszki w Teatrze Wybrzeże;



Agata Bykowska za rolę Maryni w operetce Stanisława Moniuszki "Karmaniola, czyli od Sasa do Lasa"w Teatrze Wybrzeże;



Katarzyna Figura za tytułową rolę w spektaklu "Fedra" Jeana Racine`a w reżyserii



Nagroda im. prof. Jana Ciechowicza, dedykowaną młodym, rokującym wielkie nadzieje artystom, otrzymała Monika Janik, aktorka Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku, za wykreowanie wybitnych, wrażliwych i zarazem dojrzałych kreacji na słupskiej scenie, w tym za rolę Porcji w spektaklu "Kupiec wenecki" Williama Szekspira w reżyserii Szymona Kaczmarka.



