Art Inkubator już działa w siedzibie tymczasowej

7 stycznia 2020, godz. 08:00 autor: Łukasz Rudziński

Za reportaż "Nieidealna piosenka" Anna Dudzińska otrzymała wiele nagród, m.in. Grand Press i Grand PiK. Będzie można go posłuchać w tymczasowej siedzibie Art Inkubatora w Sopocie i porozmawiać o nim z autorką (na zdjęciu). fot. Ireneusz Sanger

Chociaż do otwarcia sopockiego Art Inkubatora przy ul. Goyki 3 pozostało jeszcze pół roku, już teraz można uczestniczyć w organizowanych przez niego wydarzenia w tymczasowej siedzibie przy ul. Jana Sobieskiego 26/4. W styczniu ruszają cykle tematyczne "Na ucho" i "Matematyczny świat". Odbędzie się także czytanie performatywne w wykonaniu Doroty Kolak. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.

- Planujemy wydarzenia, które jesteśmy w stanie zrealizować w naszej siedzibie tymczasowej. Mają one na celu naprowadzać na Literacki Sopot, którym od najbliższej edycji zajmować się będzie Art Inkubator. W styczniu planujemy kolejne z cyklu czytań performatywnych - "Testamenty" tłumaczone właśnie na język polski. Przez najbliższe miesiące będziemy słuchać słuchowisk i reportaży radiowych - chcemy spotkać się z ich twórcami i porozmawiać o wydarzeniach, ponieważ uważam, że to kolejna forma mówienia o języku i literaturze. Mamy także w ofercie coś, co będzie połączeniem mojego myślenia o tym, jak bardzo nauka się spotyka z humanistyką, czyli cykl wykładów popularnonaukowych, ukazujących matematykę w kontekście literatury czy sztuki. Wszystkie te wątki prowadzą nas ku temu, jak w przyszłości będzie chciał działać Art Inkubator - mówi Joanna Cichocka-Gula, dyrektorka Art Inkubatora w Sopocie.

O przyszłej siedzibie sopockiego Art Inkubatora

Tak wygląda przyszła siedziba Art Inkubatora przy ul. Goyki 3 w Sopocie.

Dorota Kolak przeczyta "Testamenty" Margaret Atwood w ramach cyklu "Ocean opowieści". fot. Łukasz Unterschuetz / trojmiasto.pl

Art Inkubator jest nową samorządową instytucją kultury w Sopocie. Jej podstawowym zadaniem jest prowadzenie działań mających na celu tworzenie i upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna i wsparcie środowisk twórczych.

Jako pierwszy już 9 stycznia o godz. 19 inauguracji doczeka się. Pod tą nazwą kryją się prezentacje słuchowisk i reportaży radiowych pod redakcją. Jako pierwszego, właśnie 9 stycznia, posłuchać można reportażuAnny Dudzińskiej, po którym odbędzie się spotkanie z autorką. Bohaterem reportażu jest 14-letni Łukasz, który o swoim trudnym losie stara się opowiedzieć, wykonując rap. Pisze piosenki i uczy je śpiewać. Reportaż zdobył liczne laury w ogólnopolskich konkursach w 2014 roku, w tym Srebrnego Melchiora, Grand PiK czy Grand Press."Na Ucho" od lutego odbywać się będzie w pierwsze czwartki miesiąca o godz. 19. Na kolejne spotkania zaplanowano słuchowisko "Andy" Krzysztofa Czeczota (6 lutego), słuchowiskoDavida Zane'a Mairowitza, Małgorzaty Żerwe i Dominica Muldowneya (5 marca), reportażEweliny Karpacz-Oboładze (2 kwietnia), słuchowiskoMoniki Milewskiej w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego (7 maja) oraz reportażMagdy Świerczyńskiej-Dolot (4 czerwca).Z kolei 16 stycznia w siedzibie przy ul. Jana Sobieskiego 26 odbędzie się czytanie performatywne w(kontynuacja książki "Opowieści podręcznej", nagrodzonej w 2019 roku Nagrodą Bookera) przeczyta aktorka Teatru Wybrzeże. To pierwsza okazja, by książkę tę posłuchać w oryginale (jej polski przekład w tłumaczeniu Pawła Lipszyca ukaże się pod koniec lutego). To drugie spotkanie z cyklu, bo jeszcze w listopadzie w Sopocie przeczytano najnowsze opowiadania Zadie Smith "Grand Union", włącznie z opowiadaniem "Dialektyka", którą autorka umieściła w Sopocie.Wreszcie w trzecim z cyklów, w którym pojawi się w Art Inkubatorze, nauka spotyka się z kulturą i sztuką.to cykl, w którym naukowcy pozwolą tropić związki między naukami ścisłymi a naukami humanistycznymi, filozofią, historią czy sztuką. Po każdym z wykładów odbędzie się dyskusja z panelistami. W środę, 22 stycznia, (godz. 19) dr Michał Eckstein (fizyk i matematyk związany z Krajowym Centrum Informatyki Kwantowej Uniwersytetu Gdańskiego ) wygłosi. Ciekawość wobec otaczającego świata były motorem napędowym, który przesądził o rozwoju nauk humanistycznych i ścisłych. Każdy opis i obraz świata korzysta z pewnego języka. Zaproszony gość spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy niematematyczny wszechświat jest w ogóle możliwy.Kolejne spotkania z tego cyklu odbędą się w ostatnie środy miesiąca o godz. 19. Wykład, poświęcony równaniom i teoriom wygłosi dr Tomasz Miller - zaplanowano na 26 lutego. Następneopowie dr habilitowany Sebastian Szybka (25 marca),mówić będzie dr Bartłomiej Skowron (29 kwietnia), adowiemy się dzięki dr. Marcinowi Łobejko (27 maja).Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.